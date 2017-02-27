кто этого пианиста пропихнул в президенты? Неужели всё таки Коломойский?,Откуда выплыли эти соросята?
Что за схема?
Кто её придумал?
Народ то уголовника в президенты, то пианиста выбирают.
Валить надо с этого цирка.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кто этого пианиста пропихнул в президенты? Неужели всё таки Коломойский?,Откуда выплыли эти соросята?
Что за схема?
Кто её придумал?
Народ то уголовника в президенты, то пианиста выбирают.
Валить надо с этого цирка.
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:22
Ну коричневого свиномародера выбрали как то же, причем под вопли про патриотизм и евроинтеграцию - даже несмотря на то что вся предыдущая деятельности порки во властных кабинетах заключалась исключительно в набивании карманов серым баблом за счет грабежа бюджетов.
И ничего!
А тут выбрали клована, филигранно стучащим самограем по клавишам пианины, подумаешь дела...
А насчет валить - ну на 7м десятке с этим проблематично будет, сочувствую..
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