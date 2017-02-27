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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лют, 2020 23:26
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Нед 16 лют, 2020 00:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.
Додано: Нед 16 лют, 2020 02:12
нам нужно было физически евро купюры утилизировать, из-за того что он "полетит"?
когда он упадет и начнет рости, то можно докупить увеличить инвестирования. И сезонный вирус в Китае, это не кризис 2009 года. Пройдет и всё. Экспорт евро зоны 3.2трил. долларов, самый большой в мире.
во-третьих, курс не так страшно, можно на большим падении вложить в фондовые индекс какие-то в Германии.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Нед 16 лют, 2020 03:27
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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