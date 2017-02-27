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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3893389438953896

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 303
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:26

  greenozon написав:який цікавий аналітичний погляд!


https://www.nasa.gov/specials/blackmarb ... posite.png
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 02:12

  Zebra написав:По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.


нам нужно было физически евро купюры утилизировать, из-за того что он "полетит"? :mrgreen:

когда он упадет и начнет рости, то можно докупить увеличить инвестирования. И сезонный вирус в Китае, это не кризис 2009 года. Пройдет и всё. Экспорт евро зоны 3.2трил. долларов, самый большой в мире.

во-третьих, курс не так страшно, можно на большим падении вложить в фондовые индекс какие-то в Германии.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 03:27

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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