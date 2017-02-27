Додано: Нед 16 лют, 2020 10:14

proftpd66 написав: Zebra написав: По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил. По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока.



нам нужно было физически евро купюры утилизировать, из-за того что он "полетит"?



когда он упадет и начнет рости, то можно докупить увеличить инвестирования. И сезонный вирус в Китае, это не кризис 2009 года. Пройдет и всё. Экспорт евро зоны 3.2трил. долларов, самый большой в мире.



во-третьих, курс не так страшно, можно на большим падении вложить в фондовые индекс какие-то в Германии. нам нужно было физически евро купюры утилизировать, из-за того что он "полетит"?когда он упадет и начнет рости, то можно докупить увеличить инвестирования. И сезонный вирус в Китае, это не кризис 2009 года. Пройдет и всё. Экспорт евро зоны 3.2трил. долларов, самый большой в мире.во-третьих, курс не так страшно, можно на большим падении вложить в фондовые индекс какие-то в Германии.

Как всегда все забывают о факторах, которые являются "трендообразующими". Выход Великобритании из ЕС - богатого потребителя европейских товаров, осуществляющей солидные взносы в европейские структуры, способной формировать внешнюю политику целых регионов; подтвердило и усилило уже довольно длительный тренд на снижение евровалюты. Евро потеряло очень многое в связи с окончательным решением Велокобритании.Это приблизительно как чуть смягченная ситуация с Украиной в 2014 году, когда Россия закрыла двери для украинского экспорта и наша гривна ушла в ногдаун. Предварительно ведь гривна тоже падала на ожиданиях ж*** от беспорядков в стране.Как заработать на евро, если у вас они еще сохранились - это второй вопрос. Я бы начал искать распродажи высококачественных товаров со складов в ЕС, владельцы которых потеряли рынки сбыта в Великобритании.Вопрос к Zebra. А возможно ли в торговле форекс не выставлять стопы? Понятно, что они сокращают возможные убытки, но убытки если евро не продавать пока только теоретические и со временем, когда тренд развернется через пару лет убытки могут превратиться в хорошую прибыль. Это как в 2014 году когда многие купили доллар по 15 гривень, а он потом откатился назад к 12, но после чего стрельнул до 38-40.