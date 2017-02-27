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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лют, 2020 23:26
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Нед 16 лют, 2020 00:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.
Додано: Нед 16 лют, 2020 02:12
нам нужно было физически евро купюры утилизировать, из-за того что он "полетит"?
когда он упадет и начнет рости, то можно докупить увеличить инвестирования. И сезонный вирус в Китае, это не кризис 2009 года. Пройдет и всё. Экспорт евро зоны 3.2трил. долларов, самый большой в мире.
во-третьих, курс не так страшно, можно на большим падении вложить в фондовые индекс какие-то в Германии.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Нед 16 лют, 2020 03:27
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Нед 16 лют, 2020 09:14
Вот когда простоит украина лет 15 без девалов тогда и можно говорить. А при таких раскладах проще в польше депозит открыть По инвестиционному рейтингу ниже нашей страны только Аргентина. Расшифровывается Caa1 - Очень высокий кредитный риск. Какие могут быть 1%? Гройсман отдалживал по 9% в валюте и его полоскали как последнего черта. Соросята отдолжили под 17% у фин стервятников, удерживая под них курс, пока экономика летит в пропасть, скупают госбанками своиже долги=финансируют бюджет со станка и плетут пургу про инвестиционных нянь и некоторые даже уверовали в чудо...зачем те заводы и экспортеры если есть бесконечные ОВГЗ
P.s. пруф
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Нед 16 лют, 2020 10:14
Как всегда все забывают о факторах, которые являются "трендообразующими". Выход Великобритании из ЕС - богатого потребителя европейских товаров, осуществляющей солидные взносы в европейские структуры, способной формировать внешнюю политику целых регионов; подтвердило и усилило уже довольно длительный тренд на снижение евровалюты. Евро потеряло очень многое в связи с окончательным решением Велокобритании.
Это приблизительно как чуть смягченная ситуация с Украиной в 2014 году, когда Россия закрыла двери для украинского экспорта и наша гривна ушла в ногдаун. Предварительно ведь гривна тоже падала на ожиданиях ж*** от беспорядков в стране.
Как заработать на евро, если у вас они еще сохранились - это второй вопрос. Я бы начал искать распродажи высококачественных товаров со складов в ЕС, владельцы которых потеряли рынки сбыта в Великобритании.
Вопрос к Zebra. А возможно ли в торговле форекс не выставлять стопы? Понятно, что они сокращают возможные убытки, но убытки если евро не продавать пока только теоретические и со временем, когда тренд развернется через пару лет убытки могут превратиться в хорошую прибыль. Это как в 2014 году когда многие купили доллар по 15 гривень, а он потом откатился назад к 12, но после чего стрельнул до 38-40.
Додано: Нед 16 лют, 2020 10:28
Оцените инвестиционный портфель слуги: ни тебе b2b, ни овгз...столько потерял сидя в никому ненужных бумажках.
За минувший год глава ОП задекларировал 100-метровую квартиру в Киеве, купленную в 2005 году, а также легковушку Toyota Camry 2015 года выпуска.
На счетах у Ермака - 26 тысяч гривен в ОТП-банке, а также 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро налички.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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