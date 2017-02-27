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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3893389438953896

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 303
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:26

  greenozon написав:який цікавий аналітичний погляд!


https://www.nasa.gov/specials/blackmarb ... posite.png
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 02:12

  Zebra написав:По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.


нам нужно было физически евро купюры утилизировать, из-за того что он "полетит"? :mrgreen:

когда он упадет и начнет рости, то можно докупить увеличить инвестирования. И сезонный вирус в Китае, это не кризис 2009 года. Пройдет и всё. Экспорт евро зоны 3.2трил. долларов, самый большой в мире.

во-третьих, курс не так страшно, можно на большим падении вложить в фондовые индекс какие-то в Германии.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 03:27

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 09:14

  kmm3 написав:
А в деяких країнах ЄС взагалі без голови, мабуть :)
З великих сум на рахунках вони ЗНІМАЮТЬ до 0,5%!
В Польщі 3% річних дають тільки на 3-4 місяці, щоб заманити клієнта. Стандартна ставка 0,5-1%. Так що все абсолютно правильно роблять у цьому напрямі. Сподіваюсь, що у питанні Донбасу Зеленський також підведе суспільну думку до того, що з ними жити разом неможливо і конфлікт заморозять. Тоді, разом зі зниженням вартості кредитних ресурсів, оздоровленням оподаткування, порядку на митниці, нас чекає економічний бум


Вот когда простоит украина лет 15 без девалов тогда и можно говорить. А при таких раскладах проще в польше депозит открыть :mrgreen: По инвестиционному рейтингу ниже нашей страны только Аргентина. Расшифровывается Caa1 - Очень высокий кредитный риск. Какие могут быть 1%? Гройсман отдалживал по 9% в валюте и его полоскали как последнего черта. Соросята отдолжили под 17% у фин стервятников, удерживая под них курс, пока экономика летит в пропасть, скупают госбанками своиже долги=финансируют бюджет со станка и плетут пургу про инвестиционных нянь и некоторые даже уверовали в чудо...зачем те заводы и экспортеры если есть бесконечные ОВГЗ :shock: :lol: :lol:

P.s. пруф https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Кредитный_рейтинг
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:14

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.


нам нужно было физически евро купюры утилизировать, из-за того что он "полетит"? :mrgreen:

когда он упадет и начнет рости, то можно докупить увеличить инвестирования. И сезонный вирус в Китае, это не кризис 2009 года. Пройдет и всё. Экспорт евро зоны 3.2трил. долларов, самый большой в мире.

во-третьих, курс не так страшно, можно на большим падении вложить в фондовые индекс какие-то в Германии.

Как всегда все забывают о факторах, которые являются "трендообразующими". Выход Великобритании из ЕС - богатого потребителя европейских товаров, осуществляющей солидные взносы в европейские структуры, способной формировать внешнюю политику целых регионов; подтвердило и усилило уже довольно длительный тренд на снижение евровалюты. Евро потеряло очень многое в связи с окончательным решением Велокобритании.

Это приблизительно как чуть смягченная ситуация с Украиной в 2014 году, когда Россия закрыла двери для украинского экспорта и наша гривна ушла в ногдаун. Предварительно ведь гривна тоже падала на ожиданиях ж*** от беспорядков в стране.

Как заработать на евро, если у вас они еще сохранились - это второй вопрос. Я бы начал искать распродажи высококачественных товаров со складов в ЕС, владельцы которых потеряли рынки сбыта в Великобритании.

Вопрос к Zebra. А возможно ли в торговле форекс не выставлять стопы? Понятно, что они сокращают возможные убытки, но убытки если евро не продавать пока только теоретические и со временем, когда тренд развернется через пару лет убытки могут превратиться в хорошую прибыль. Это как в 2014 году когда многие купили доллар по 15 гривень, а он потом откатился назад к 12, но после чего стрельнул до 38-40.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:28

Оцените инвестиционный портфель слуги: ни тебе b2b, ни овгз...столько потерял сидя в никому ненужных бумажках. :D

За минувший год глава ОП задекларировал 100-метровую квартиру в Киеве, купленную в 2005 году, а также легковушку Toyota Camry 2015 года выпуска.

На счетах у Ермака - 26 тысяч гривен в ОТП-банке, а также 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро налички.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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