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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3894389538963897>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 303
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:26

  greenozon написав:який цікавий аналітичний погляд!


https://www.nasa.gov/specials/blackmarb ... posite.png
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 02:12

  Zebra написав:По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.


нам нужно было физически евро купюры утилизировать, из-за того что он "полетит"? :mrgreen:

когда он упадет и начнет рости, то можно докупить увеличить инвестирования. И сезонный вирус в Китае, это не кризис 2009 года. Пройдет и всё. Экспорт евро зоны 3.2трил. долларов, самый большой в мире.

во-третьих, курс не так страшно, можно на большим падении вложить в фондовые индекс какие-то в Германии.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 03:27

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 09:14

  kmm3 написав:
А в деяких країнах ЄС взагалі без голови, мабуть :)
З великих сум на рахунках вони ЗНІМАЮТЬ до 0,5%!
В Польщі 3% річних дають тільки на 3-4 місяці, щоб заманити клієнта. Стандартна ставка 0,5-1%. Так що все абсолютно правильно роблять у цьому напрямі. Сподіваюсь, що у питанні Донбасу Зеленський також підведе суспільну думку до того, що з ними жити разом неможливо і конфлікт заморозять. Тоді, разом зі зниженням вартості кредитних ресурсів, оздоровленням оподаткування, порядку на митниці, нас чекає економічний бум


Вот когда простоит украина лет 15 без девалов тогда и можно говорить. А при таких раскладах проще в польше депозит открыть :mrgreen: По инвестиционному рейтингу ниже нашей страны только Аргентина. Расшифровывается Caa1 - Очень высокий кредитный риск. Какие могут быть 1%? Гройсман отдалживал по 9% в валюте и его полоскали как последнего черта. Соросята отдолжили под 17% у фин стервятников, удерживая под них курс, пока экономика летит в пропасть, скупают госбанками своиже долги=финансируют бюджет со станка и плетут пургу про инвестиционных нянь и некоторые даже уверовали в чудо...зачем те заводы и экспортеры если есть бесконечные ОВГЗ :shock: :lol: :lol:

P.s. пруф https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Кредитный_рейтинг
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:14

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.


нам нужно было физически евро купюры утилизировать, из-за того что он "полетит"? :mrgreen:

когда он упадет и начнет рости, то можно докупить увеличить инвестирования. И сезонный вирус в Китае, это не кризис 2009 года. Пройдет и всё. Экспорт евро зоны 3.2трил. долларов, самый большой в мире.

во-третьих, курс не так страшно, можно на большим падении вложить в фондовые индекс какие-то в Германии.

Как всегда все забывают о факторах, которые являются "трендообразующими". Выход Великобритании из ЕС - богатого потребителя европейских товаров, осуществляющей солидные взносы в европейские структуры, способной формировать внешнюю политику целых регионов; подтвердило и усилило уже довольно длительный тренд на снижение евровалюты. Евро потеряло очень многое в связи с окончательным решением Велокобритании.

Это приблизительно как чуть смягченная ситуация с Украиной в 2014 году, когда Россия закрыла двери для украинского экспорта и наша гривна ушла в ногдаун. Предварительно ведь гривна тоже падала на ожиданиях ж*** от беспорядков в стране.

Как заработать на евро, если у вас они еще сохранились - это второй вопрос. Я бы начал искать распродажи высококачественных товаров со складов в ЕС, владельцы которых потеряли рынки сбыта в Великобритании.

Вопрос к Zebra. А возможно ли в торговле форекс не выставлять стопы? Понятно, что они сокращают возможные убытки, но убытки если евро не продавать пока только теоретические и со временем, когда тренд развернется через пару лет убытки могут превратиться в хорошую прибыль. Это как в 2014 году когда многие купили доллар по 15 гривень, а он потом откатился назад к 12, но после чего стрельнул до 38-40.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:28

Оцените инвестиционный портфель слуги: ни тебе b2b, ни овгз...столько потерял сидя в никому ненужных бумажках. :D

За минувший год глава ОП задекларировал 100-метровую квартиру в Киеве, купленную в 2005 году, а также легковушку Toyota Camry 2015 года выпуска.

На счетах у Ермака - 26 тысяч гривен в ОТП-банке, а также 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро налички.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 11:10

  Долярчик написав:
  Libo написав:Выбираю красивую и аппетитную. Время на её чистку тратит экономка. Она у меня виртуоз и акробат кулинарии.
И тут о новых веяниях времени по теме картошки!
В Сильпо продается уже чищенная и свежая. В пакетах. Купил - просто порезать и на сковородку или в кастрюлю. Зачем тратить время? Разница в стоимости - сущая ерунда. На ней богатым не станешь. А еще лучше, покупай уже готовую! Там есть выбор - варенная в сливочном масле с укропчиком, печенная или жаренная. Просто надо освоить искусство качественно её разогреть и красиво подать.

....а що ж то ваша економка сама в сільпо не ходить?

Диявол криється в деталях... Економка пана Лібо найекономніша економка у світі! Їй не довіряють навіть картоплю!
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 11:15

  orest написав:
  tobias написав:
  jump написав:Доходи міністрів уряду Олексія Гончарука у 2-5 разів вищі за доходи міністрів попереднього уряду.
У грудні 2019 року, міністрам і заступникам в уряді Гончарука нараховано від 70 тис. до 220 тис. грн.
Верховна Рада отримала 2 млрд грн фінансування.

Це ВВП зріс в 2-5 разів, що зарплати міністів виросли?

Високі зарплати потрібні щоб у антикорупційних органів не виникало запитань щодо дорогих покупок, відпочинків в куршевелях-оманах, непомірно дорогого одягу і тд. а також підстав для відкриття справ. Тому міністри, керівники всяких держпідприємств мають високі зарплати, щоб прикрити схематозне збагачення. Тому і депутати ВР вимагають цього, адже вони також не бідують і треба прикритися...

Абсолютно погоджуюсь... Ніяка зарплата, навіть у декілька мільйонів доларів на місяць, не погасить апетити і потреби чиновника чи силовика вищого рангу! І межі бажання накрасти побільше абсолютно немає! Вони готові працювати і без зарплати, але ж пояснити якісь витрати потрібно!
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 11:19

  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.
В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы.
«Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.

Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.

Зате Київ переповнений! Народу тьма, всі заклади торгівлі і ресторації на той же день Валентина були переповнені! На вулицях пробки, житло викупляється і орендуються на ура! Більшість грошей країни стікаються в Київ!
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