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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3894389538963897

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 303
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Оцените инвестиционный портфель слуги: ни тебе b2b, ни овгз...столько потерял сидя в никому ненужных бумажках

... та що ж ви мене "на гріх" спонукаєте? :D
(... подейкують, що сам Зе туди вклав :shock: )

- ну і з новин "невідомої контори" :mrgreen:

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п. с.
... ну і від себе: "Зробимо-сь багатими разом!"© :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 11:55

  proftpd66 написав:
  Qwerty написав:
  proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?

І не туди, і не сюди... 24-24,50 наше поки що все!


Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх

Станом на зараз я виявився правий... Вчора потрібно було декілька тисяч зеленого прикупити, так брав по 24,42... До речі, коли телефонував і домовлявся, то курс був на копійку вищий, але поки доїхав... Але то абсолютно несуттєво, просто констатація факта! Купівля у них була 24,38.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:11

  Zebra написав:По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.

Прошлый раз, когда на 1.05 ходили, такого не произошло. В этот раз тоже врятли будет. Но шансы конечно есть.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:24

Гончарук, прямая речь : "При крепких хозяйственниках было 4,6. А пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь"

Почему так сказал Премьер, ВВП, торможение и перспективы, много цифирь, для любителей почитать на досуге.
https://strana.ua/articles/analysis/250 ... -hodu.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 3894389538963897
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