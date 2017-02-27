Moneta написав:Оцените инвестиционный портфель слуги: ни тебе b2b, ни овгз...столько потерял сидя в никому ненужных бумажках
... та що ж ви мене "на гріх" спонукаєте? (... подейкують, що сам Зе туди вклав )
- ну і з новин "невідомої контори"
Розыгрыш 20-ти путевок в Париж от (назву я видалив) 10.02.2020 В День всех влюблённых безумно хочется удивлять своих близких! В ювелирных салонах(назву видалив) вы всегда найдете лучшие украшения! Ваша вторая половина точно будет довольна!
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І не туди, і не сюди... 24-24,50 наше поки що все!
Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх
Станом на зараз я виявився правий... Вчора потрібно було декілька тисяч зеленого прикупити, так брав по 24,42... До речі, коли телефонував і домовлявся, то курс був на копійку вищий, але поки доїхав... Але то абсолютно несуттєво, просто констатація факта! Купівля у них була 24,38.