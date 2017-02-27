Додано: Нед 16 лют, 2020 13:51

По 2019 году итого, импорт у нас превосходит экспорт почти на 11 миллиардов долларов



ТОП-5 стран - покупателей украинской продукции



Китай - 3 млрд 593 млн долларов



Польша - 3 млрд 296 млн



Россия - 3 млрд 243 млн



Турция - 2 млрд 619 млн



Италия - 2 млрд 418 млн



ТОП-5 стран, откуда Украина импортирует



Китай - 9 млрд 195 млн долларов



Россия - 6 млрд 986 млн



Германия - 5 млрд 991 млн



Польша - 4 млрд 102 млн



Беларусь - 3 млрд 752 млн

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.