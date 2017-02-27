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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3894389538963897

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 303
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 11:55

  proftpd66 написав:
  Qwerty написав:
  proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?

І не туди, і не сюди... 24-24,50 наше поки що все!


Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх

Станом на зараз я виявився правий... Вчора потрібно було декілька тисяч зеленого прикупити, так брав по 24,42... До речі, коли телефонував і домовлявся, то курс був на копійку вищий, але поки доїхав... Але то абсолютно несуттєво, просто констатація факта! Купівля у них була 24,38.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:11

  Zebra написав:По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.

Прошлый раз, когда на 1.05 ходили, такого не произошло. В этот раз тоже врятли будет. Но шансы конечно есть.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:24

Гончарук, прямая речь : "При крепких хозяйственниках было 4,6. А пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь"

Почему так сказал Премьер, ВВП, торможение и перспективы, много цифирь, для любителей почитать на досуге.
https://strana.ua/articles/analysis/250 ... -hodu.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 13:51

По 2019 году итого, импорт у нас превосходит экспорт почти на 11 миллиардов долларов

ТОП-5 стран - покупателей украинской продукции

Китай - 3 млрд 593 млн долларов

Польша - 3 млрд 296 млн

Россия - 3 млрд 243 млн

Турция - 2 млрд 619 млн

Италия - 2 млрд 418 млн

ТОП-5 стран, откуда Украина импортирует

Китай - 9 млрд 195 млн долларов

Россия - 6 млрд 986 млн

Германия - 5 млрд 991 млн

Польша - 4 млрд 102 млн

Беларусь - 3 млрд 752 млн
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:13

З яких країн українці отримували перекази минулого року (інфографіка)
США посіли перше місце за обсягом коштів, надісланих в Україну через системи переказів — 18% із $2,3 млрд було відправлено саме зі США.
Найменше — з Росії та Польщі.
Про це йдеться в даних НБУ.

https://minfin.com.ua/ua/2020/02/15/40784703/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:27

  greenozon написав:Найменше — з Росії та Польщі.


Очередные мастера заголовков там в родственной редакции ))) Назвать 4-е и 5-е место из 224 стран - Найменше )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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