Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лют, 2020 11:55
proftpd66 написав: Qwerty написав: proftpd66 написав: asti
идем на 22 или еще раз 26?
І не туди, і не сюди... 24-24,50 наше поки що все!
Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх
Станом на зараз я виявився правий... Вчора потрібно було декілька тисяч зеленого прикупити, так брав по 24,42... До речі, коли телефонував і домовлявся, то курс був на копійку вищий, але поки доїхав... Але то абсолютно несуттєво, просто констатація факта! Купівля у них була 24,38.
Qwerty
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Додано: Нед 16 лют, 2020 12:11
Zebra написав:
По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.
Прошлый раз, когда на 1.05 ходили, такого не произошло. В этот раз тоже врятли будет. Но шансы конечно есть.
vladus17
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Додано: Нед 16 лют, 2020 12:24
Гончарук, прямая речь : "При крепких хозяйственниках было 4,6. А пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь"
Почему так сказал Премьер, ВВП, торможение и перспективы, много цифирь, для любителей почитать на досуге.
https://strana.ua/articles/analysis/250 ... -hodu.html
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freeze
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Додано: Нед 16 лют, 2020 13:51
По 2019 году итого, импорт у нас превосходит экспорт почти на 11 миллиардов долларов
ТОП-5 стран - покупателей украинской продукции Китай - 3 млрд 593 млн долларов Польша - 3 млрд 296 млн Россия - 3 млрд 243 млн Турция - 2 млрд 619 млн Италия - 2 млрд 418 млн ТОП-5 стран, откуда Украина импортирует Китай - 9 млрд 195 млн долларов Россия - 6 млрд 986 млн Германия - 5 млрд 991 млн Польша - 4 млрд 102 млн Беларусь - 3 млрд 752 млн
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Нед 16 лют, 2020 14:13
З яких країн українці отримували перекази минулого року (інфографіка)
США посіли перше місце за обсягом коштів, надісланих в Україну через системи переказів — 18% із $2,3 млрд було відправлено саме зі США.
Найменше — з Росії та Польщі.
Про це йдеться в даних НБУ.
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/15/40784703/
greenozon
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Додано: Нед 16 лют, 2020 14:27
greenozon написав:
Найменше — з Росії та Польщі.
Очередные мастера заголовков там в родственной редакции ))) Назвать 4-е и 5-е место из 224 стран - Найменше )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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