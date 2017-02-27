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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3894389538963897

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 303
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 11:55

  proftpd66 написав:
  Qwerty написав:
  proftpd66 написав:asti
идем на 22 или еще раз 26?

І не туди, і не сюди... 24-24,50 наше поки що все!


Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх

Станом на зараз я виявився правий... Вчора потрібно було декілька тисяч зеленого прикупити, так брав по 24,42... До речі, коли телефонував і домовлявся, то курс був на копійку вищий, але поки доїхав... Але то абсолютно несуттєво, просто констатація факта! Купівля у них була 24,38.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:11

  Zebra написав:По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.

Прошлый раз, когда на 1.05 ходили, такого не произошло. В этот раз тоже врятли будет. Но шансы конечно есть.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:24

Гончарук, прямая речь : "При крепких хозяйственниках было 4,6. А пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь"

Почему так сказал Премьер, ВВП, торможение и перспективы, много цифирь, для любителей почитать на досуге.
https://strana.ua/articles/analysis/250 ... -hodu.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 13:51

По 2019 году итого, импорт у нас превосходит экспорт почти на 11 миллиардов долларов

ТОП-5 стран - покупателей украинской продукции

Китай - 3 млрд 593 млн долларов

Польша - 3 млрд 296 млн

Россия - 3 млрд 243 млн

Турция - 2 млрд 619 млн

Италия - 2 млрд 418 млн

ТОП-5 стран, откуда Украина импортирует

Китай - 9 млрд 195 млн долларов

Россия - 6 млрд 986 млн

Германия - 5 млрд 991 млн

Польша - 4 млрд 102 млн

Беларусь - 3 млрд 752 млн
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:13

З яких країн українці отримували перекази минулого року (інфографіка)
США посіли перше місце за обсягом коштів, надісланих в Україну через системи переказів — 18% із $2,3 млрд було відправлено саме зі США.
Найменше — з Росії та Польщі.
Про це йдеться в даних НБУ.

https://minfin.com.ua/ua/2020/02/15/40784703/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:27

  greenozon написав:Найменше — з Росії та Польщі.


Очередные мастера заголовков там в родственной редакции ))) Назвать 4-е и 5-е место из 224 стран - Найменше )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Qwerty написав:
  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать.
В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы.
«Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.

Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах.
Увы, это закономерный результат неумного управления страной.

Зате Київ переповнений! Народу тьма, всі заклади торгівлі і ресторації на той же день Валентина були переповнені! На вулицях пробки, житло викупляється і орендуються на ура! Більшість грошей країни стікаються в Київ!
В Украине через 20 лет будет жить всего 20 млн граждан. Угадайте где они будут жить? Конечно в крупных городах, а самый крупный это Киев.

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qreaton
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:17

Ветку нужно назвать вот так: Качественные прогрессивные Иллюзии в отсутствии ДС
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:47

  qreaton написав:В Украине через 20 лет будет жить всего 20 млн граждан. Угадайте где они будут жить? Конечно в крупных городах, а самый крупный это Киев.


Мало кто хочет быть фермером или за минималку работать в провинции. Низкая рождаемость не держит трудоспособных, позволяя ем быть мобильными - захотел в Киев работать вахтой поехал, захотел в Польшу.
Zebra
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