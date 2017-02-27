І не туди, і не сюди... 24-24,50 наше поки що все!
Будем надеятся что Вы правы. Спекули могут погнать вверх
Станом на зараз я виявився правий... Вчора потрібно було декілька тисяч зеленого прикупити, так брав по 24,42... До речі, коли телефонував і домовлявся, то курс був на копійку вищий, але поки доїхав... Але то абсолютно несуттєво, просто констатація факта! Купівля у них була 24,38.
З яких країн українці отримували перекази минулого року (інфографіка) США посіли перше місце за обсягом коштів, надісланих в Україну через системи переказів — 18% із $2,3 млрд було відправлено саме зі США. Найменше — з Росії та Польщі. Про це йдеться в даних НБУ.
Игорь Алексеевич написав:В НБУ признали, что в Украине уже некому работать. В НБУ отмечают, что одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы. «Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий », - приводит статистику Нацбанк.
Подтверждаю. Николаев уже полупустой, на улицах и в общественном транспорте стало заметно меньше людей. Очень грустно это наблюдать, понимая, что также во многих городах. Увы, это закономерный результат неумного управления страной.
Зате Київ переповнений! Народу тьма, всі заклади торгівлі і ресторації на той же день Валентина були переповнені! На вулицях пробки, житло викупляється і орендуються на ура! Більшість грошей країни стікаються в Київ!
В Украине через 20 лет будет жить всего 20 млн граждан. Угадайте где они будут жить? Конечно в крупных городах, а самый крупный это Киев.
qreaton написав:В Украине через 20 лет будет жить всего 20 млн граждан
... ні, так як через 4р. виберуть порохолизи "армовіра" і тоді заживемо....... ііііюююююххххааааааааааа!!!!! ...ми ж ШИКАРНО жили при ньому! - як і війну закінчили з ним за 2 тижні!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!