Коллега freeze, вот не верю я вашему высокому слогу, что вы поняли свою ошибку
Все расклады вам и вам подобным писали "порохоботы" ещё во время президентской кампании Бубочки. Но именно вы грызлись с "порохоботами"
Так что, поимели вас
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:01
Коллега freeze, вот не верю я вашему высокому слогу, что вы поняли свою ошибку
Все расклады вам и вам подобным писали "порохоботы" ещё во время президентской кампании Бубочки. Но именно вы грызлись с "порохоботами"
Так что, поимели вас
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:06
ну шо на этот раз - укрепляемся до среды или четверга?
коррекция ожидается до 50 коп? или может и на целуют гривну подпрыгнем?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:23
Смешно, вас взули на поле с разгромным счётом, а поимели болельщиков на трибуне. Хотя правда в словах есть. Но и у порохоботов также нет ни малейшего шанса испытать счастье победы на следующих выборах, опять светит маргинальная фракция из 30 никому не нужных и ничего не решающих депутатов, поэтому тут надо хорошо думать, кого противопоставить нынешней клоунаде.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:28
Стесняюсь спросить: а Вас лично каким концом эта война зацепиа?
- от фронты Вы далеко, прям на противоположном конце;
- на своей первой (или какая она там у Вас) группе военый сбор не платите;
- мобилизаций уже давно как нет
Неужели человеколюбие?
А как же с желанием "зробити когось разом"?
Чи це про щось геть інше?
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Як почали жити зараз - вже описував
viewtopic.php?p=4862680#p4862680
Але клоуни ще досі чи то в омані, чи то в тумані!!!
|