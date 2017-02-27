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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3895389638973898

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 303
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:01

  freeze написав:
  vovan_prm написав:Я ж ничего не путаю......
Вы же были одним из горячих поклонников нынешнего до президентских выборов.


Совершенно верно. Впрочем и один из первых кто понял свою ошибку, еще до парламентских выборов. Пока порохоботы и зелеботы грызлись друг с другом их всех поимели.

Коллега freeze, вот не верю я вашему высокому слогу, что вы поняли свою ошибку :)

Все расклады вам и вам подобным писали "порохоботы" ещё во время президентской кампании Бубочки. Но именно вы грызлись с "порохоботами"
Так что, поимели вас :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:06

ну шо на этот раз - укрепляемся до среды или четверга?
коррекция ожидается до 50 коп? или может и на целуют гривну подпрыгнем?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:23

  pesikot написав:Все расклады вам и вам подобным писали "порохоботы" ещё во время президентской кампании Бубочки. Но именно вы грызлись с "порохоботами"
Так что, поимели вас


Смешно, вас взули на поле с разгромным счётом, а поимели болельщиков на трибуне. Хотя правда в словах есть. Но и у порохоботов также нет ни малейшего шанса испытать счастье победы на следующих выборах, опять светит маргинальная фракция из 30 никому не нужных и ничего не решающих депутатов, поэтому тут надо хорошо думать, кого противопоставить нынешней клоунаде.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:28

  Долярчик написав:
  qreaton написав:В Украине через 20 лет будет жить всего 20 млн граждан

... ні, так як через 4р. виберуть порохолизи "армовіра" і тоді заживемо....... ііііюююююххххааааааааааа!!!!! :mrgreen:
...ми ж ШИКАРНО жили при ньому! - як і війну закінчили з ним за 2 тижні! :lol:


Стесняюсь спросить: а Вас лично каким концом эта война зацепиа?
- от фронты Вы далеко, прям на противоположном конце;
- на своей первой (или какая она там у Вас) группе военый сбор не платите;
- мобилизаций уже давно как нет

Неужели человеколюбие?
А как же с желанием "зробити когось разом"?
Чи це про щось геть інше?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:ні, так як через 4р. виберуть порохолизи "армовіра" і тоді заживемо....... ііііюююююххххааааааааааа!!!!!
...ми ж ШИКАРНО жили при ньому!


Як почали жити зараз - вже описував :(
viewtopic.php?p=4862680#p4862680

Але клоуни ще досі чи то в омані, чи то в тумані!!!
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