Додано: Нед 16 лют, 2020 18:23

pesikot написав: Все расклады вам и вам подобным писали "порохоботы" ещё во время президентской кампании Бубочки. Но именно вы грызлись с "порохоботами"

Так что, поимели вас Все расклады вам и вам подобным писали "порохоботы" ещё во время президентской кампании Бубочки. Но именно вы грызлись с "порохоботами"Так что, поимели вас

Смешно, вас взули на поле с разгромным счётом, а поимели болельщиков на трибуне. Хотя правда в словах есть. Но и у порохоботов также нет ни малейшего шанса испытать счастье победы на следующих выборах, опять светит маргинальная фракция из 30 никому не нужных и ничего не решающих депутатов, поэтому тут надо хорошо думать, кого противопоставить нынешней клоунаде.