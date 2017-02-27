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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:01
freeze написав: vovan_prm написав:
Я ж ничего не путаю......
Вы же были одним из горячих поклонников нынешнего до президентских выборов.
Совершенно верно. Впрочем и один из первых кто понял свою ошибку, еще до парламентских выборов. Пока порохоботы и зелеботы грызлись друг с другом их всех поимели.
Коллега freeze
, вот не верю я вашему высокому слогу, что вы поняли свою ошибку
Все расклады вам и вам подобным писали "порохоботы" ещё во время президентской кампании Бубочки. Но именно вы грызлись с "порохоботами"
Так что, поимели вас
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 16 лют, 2020 18:06
ну шо на этот раз - укрепляемся до среды или четверга?
коррекция ожидается до 50 коп? или может и на целуют гривну подпрыгнем?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Нед 16 лют, 2020 18:23
pesikot написав:
Все расклады вам и вам подобным писали "порохоботы" ещё во время президентской кампании Бубочки. Но именно вы грызлись с "порохоботами"
Так что, поимели вас
Смешно, вас взули на поле с разгромным счётом, а поимели болельщиков на трибуне. Хотя правда в словах есть. Но и у порохоботов также нет ни малейшего шанса испытать счастье победы на следующих выборах, опять светит маргинальная фракция из 30 никому не нужных и ничего не решающих депутатов, поэтому тут надо хорошо думать, кого противопоставить нынешней клоунаде.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 16 лют, 2020 18:28
Долярчик написав: qreaton написав:
В Украине через 20 лет будет жить всего 20 млн граждан
... ні, так як через 4р. виберуть порохолизи "армовіра" і тоді заживемо....... ііііюююююххххааааааааааа!!!!!
...ми ж ШИКАРНО жили при ньому! - як і війну закінчили з ним за 2 тижні
!
Стесняюсь спросить: а Вас лично каким концом эта война зацепиа?
- от фронты Вы далеко, прям на противоположном конце;
- на своей первой (или какая она там у Вас) группе военый сбор не платите;
- мобилизаций уже давно как нет
Неужели человеколюбие?
А как же с желанием "зробити когось разом"?
Чи це про щось геть інше?
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headshaker
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Додано: Нед 16 лют, 2020 18:35
Долярчик написав:
ні, так як через 4р. виберуть порохолизи "армовіра" і тоді заживемо....... ііііюююююххххааааааааааа!!!!!
...ми ж ШИКАРНО жили при ньому!
Як почали жити зараз - вже описував viewtopic.php?p=4862680#p4862680
Але клоуни ще досі чи то в омані, чи то в тумані!!!
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V2
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Додано: Нед 16 лют, 2020 19:00
freeze написав: pesikot написав:
Все расклады вам и вам подобным писали "порохоботы" ещё во время президентской кампании Бубочки. Но именно вы грызлись с "порохоботами"
Так что, поимели вас
Смешно, вас взули на поле с разгромным счётом, а поимели болельщиков на трибуне. Хотя правда в словах есть. Но и у порохоботов также нет ни малейшего шанса испытать счастье победы на следующих выборах, опять светит маргинальная фракция из 30 никому не нужных и ничего не решающих депутатов, поэтому тут надо хорошо думать, кого противопоставить нынешней клоунаде.
Пока вы думали, что взули "порохоботов", поимели вас.
Но вы можете дальше хорошо думать, кто вас поимеет ещё жестче.
Или послушать "порохоботов"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 16 лют, 2020 19:03
pesikot написав: freeze написав: pesikot написав:
Все расклады вам и вам подобным писали "порохоботы" ещё во время президентской кампании Бубочки. Но именно вы грызлись с "порохоботами"
Так что, поимели вас
Смешно, вас взули на поле с разгромным счётом, а поимели болельщиков на трибуне. Хотя правда в словах есть. Но и у порохоботов также нет ни малейшего шанса испытать счастье победы на следующих выборах, опять светит маргинальная фракция из 30 никому не нужных и ничего не решающих депутатов, поэтому тут надо хорошо думать, кого противопоставить нынешней клоунаде.
Пока вы думали, что взули "порохоботов", поимели вас.
Но вы можете дальше хорошо думать, кто вас поимеет ещё жестче.
Или послушать "порохоботов"
Ладно, победители, не засоряйте здесь эфир, есть специальная ветка - покашлять про армовир, зелень и тд
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 16 лют, 2020 20:00
headshaker написав:
Стесняюсь спросить: а Вас лично каким концом эта война зацепиа?
... мене зацепило пустозвонство пороха - "за 2 тижні закінчимо війну!"
- а я тільки і голосував тоді саме за це!
V2 написав:
Як почали жити зараз - вже описував
- а до того жили просто в шоколаді!.....правда..... чомусь той шоколад був ріденький, смердючий і кольору дитячої несподіванки.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 16 лют, 2020 20:07
Долярчик написав: headshaker написав: V2 написав:
Як почали жити зараз - вже описував
- а до того жили просто в шоколаді!.....правда..... чомусь той шоколад був ріденький, смердючий і кольору дитячої несподіванки.....
цікаво буде почитати вас, коли накриється мідним тазом організація, яку ви не рекламуєте
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Нед 16 лют, 2020 20:32
Qwerty написав:
Зате Київ переповнений! Народу тьма, всі заклади торгівлі і ресторації на той же день Валентина були переповнені! На вулицях пробки, житло викупляється і орендуються на ура! Більшість грошей країни стікаються в Київ!
есть ли смысл перебраться в Киев ? если большую часть большей чем здесь зарплаты скушает аренда квартиры ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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