Додано: Нед 16 лют, 2020 21:44

Долярчик написав: headshaker написав: Стесняюсь спросить: а Вас лично каким концом эта война зацепиа? Стесняюсь спросить: а Вас лично каким концом эта война зацепиа?

... мене зацепило пустозвонство пороха - "за 2 тижні закінчимо війну!"

- а я тільки і голосував тоді саме за це!

V2 написав: Як почали жити зараз - вже описував Як почали жити зараз - вже описував

- а до того жили просто в шоколаді!.....правда..... чомусь той шоколад був ріденький, смердючий і кольору дитячої несподіванки..... ... мене зацепило пустозвонство пороха - "за 2 тижні закінчимо війну!"- а я тільки і голосував тоді саме за це!- а до того жили просто в шоколаді!.....правда..... чомусь той шоколад був ріденький, смердючий і кольору дитячої несподіванки.....

а тебе тільки колір не влаштовував а тебе тільки колір не влаштовував

