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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лют, 2020 20:36
freeze написав: pesikot написав:
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Пока вы думали, что взули "порохоботов", поимели вас.
Но вы можете дальше хорошо думать, кто вас поимеет ещё жестче.
Или послушать "порохоботов"
Ладно, победители, не засоряйте здесь эфир, есть специальная ветка - покашлять про армовир, зелень и тд
Поэтому нет веры вашим словам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 16 лют, 2020 20:43
freeze написав:
По 2019 году итого, импорт у нас превосходит экспорт почти на 11 миллиардов долларов
ТОП-5 стран - покупателей украинской продукции
Китай - 3 млрд 593 млн долларов
ТОП-5 стран, откуда Украина импортирует
Китай - 9 млрд 195 млн долларов
я сочувствую тем китайцам которые НЕ мучают животных, но если верить вашей статистике Украина больше выиграет от проблем в Китае
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Додано: Нед 16 лют, 2020 20:44
pesikot написав:
Поэтому нет веры вашим словам
Смеетесь что ли, есть специальная ветка - политические дискуссии, можете верить этому факту, можете нет, это ваши проблемы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 21:36
Дед Мороз написав: edvardd написав: vovan_prm написав:
Евро на сейчас 1,0913
Поддержка на 1,09 есть, если её пробивают, идем на 1,05
Совсем не обязательно.
Во-первых для продолжения нисходящего движения нужно сегодня закрыться ниже 1,0934.
Во-вторых нужно подтверждение завтрашней сессией.
Далее есть сопротивление на уровне 1,0872.
И даже после этого движение может ограничиться только закрытием "гэпа Макрона" в окрестностях отметки 1,0732.
Так что про 1,0500 - слишком смелое утверждение.
народ, что вы спорите по мелочам, евро идёт на 0,85 , всё что посредине - пыль...
Евро идёт на 0.85,гривна на 20.Форум планокуров.И главный аргумент всего: Я так думаю![/quote]
В нього ще й золото йде на 1000... З того моменту як він почав це розказувати, то воно виросло більш ніж на 300 доларів!
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Додано: Нед 16 лют, 2020 21:44
Долярчик написав: headshaker написав:
Стесняюсь спросить: а Вас лично каким концом эта война зацепиа?
... мене зацепило пустозвонство пороха - "за 2 тижні закінчимо війну!"
- а я тільки і голосував тоді саме за це!
V2 написав:
Як почали жити зараз - вже описував
- а до того жили просто в шоколаді!.....правда..... чомусь той шоколад був ріденький, смердючий і кольору дитячої несподіванки.....
а тебе тільки колір не влаштовував
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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