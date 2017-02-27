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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3896389738983899

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 304
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
52
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:36

  freeze написав:
  pesikot написав:[
Пока вы думали, что взули "порохоботов", поимели вас.
Но вы можете дальше хорошо думать, кто вас поимеет ещё жестче.
Или послушать "порохоботов" :)


Ладно, победители, не засоряйте здесь эфир, есть специальная ветка - покашлять про армовир, зелень и тд

Поэтому нет веры вашим словам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:43

  freeze написав:По 2019 году итого, импорт у нас превосходит экспорт почти на 11 миллиардов долларов

ТОП-5 стран - покупателей украинской продукции
Китай - 3 млрд 593 млн долларов

ТОП-5 стран, откуда Украина импортирует
Китай - 9 млрд 195 млн долларов
я сочувствую тем китайцам которые НЕ мучают животных, но если верить вашей статистике Украина больше выиграет от проблем в Китае
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:44

  pesikot написав:Поэтому нет веры вашим словам


Смеетесь что ли, есть специальная ветка - политические дискуссии, можете верить этому факту, можете нет, это ваши проблемы. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:17

по евровалюті зараз орієнтир 1,075-1,078 :roll:

Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:36

  Дед Мороз написав:
  edvardd написав:
  vovan_prm написав:Евро на сейчас 1,0913

Поддержка на 1,09 есть, если её пробивают, идем на 1,05

Совсем не обязательно.
Во-первых для продолжения нисходящего движения нужно сегодня закрыться ниже 1,0934.
Во-вторых нужно подтверждение завтрашней сессией.
Далее есть сопротивление на уровне 1,0872.
И даже после этого движение может ограничиться только закрытием "гэпа Макрона" в окрестностях отметки 1,0732.
Так что про 1,0500 - слишком смелое утверждение.

народ, что вы спорите по мелочам, евро идёт на 0,85 , всё что посредине - пыль...

Евро идёт на 0.85,гривна на 20.Форум планокуров.И главный аргумент всего: Я так думаю![/quote]
В нього ще й золото йде на 1000... З того моменту як він почав це розказувати, то воно виросло більш ніж на 300 доларів!
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:44

  Долярчик написав:
  headshaker написав:Стесняюсь спросить: а Вас лично каким концом эта война зацепиа?

... мене зацепило пустозвонство пороха - "за 2 тижні закінчимо війну!"
- а я тільки і голосував тоді саме за це!
  V2 написав:Як почали жити зараз - вже описував

- а до того жили просто в шоколаді!.....правда..... чомусь той шоколад був ріденький, смердючий і кольору дитячої несподіванки.....

а тебе тільки колір не влаштовував
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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