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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лют, 2020 14:27
greenozon написав:
Найменше — з Росії та Польщі.
Очередные мастера заголовков там в родственной редакции ))) Назвать 4-е и 5-е место из 224 стран - Найменше )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 16 лют, 2020 16:17
Ветку нужно назвать вот так: Качественные прогрессивные Иллюзии в отсутствии ДС
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joik
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Додано: Нед 16 лют, 2020 18:06
ну шо на этот раз - укрепляемся до среды или четверга?
коррекция ожидается до 50 коп? или может и на целуют гривну подпрыгнем?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Нед 16 лют, 2020 20:43
freeze написав:
По 2019 году итого, импорт у нас превосходит экспорт почти на 11 миллиардов долларов
ТОП-5 стран - покупателей украинской продукции
Китай - 3 млрд 593 млн долларов
ТОП-5 стран, откуда Украина импортирует
Китай - 9 млрд 195 млн долларов
я сочувствую тем китайцам которые НЕ мучают животных, но если верить вашей статистике Украина больше выиграет от проблем в Китае
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Додано: Нед 16 лют, 2020 20:44
pesikot написав:
Поэтому нет веры вашим словам
Смеетесь что ли, есть специальная ветка - политические дискуссии, можете верить этому факту, можете нет, это ваши проблемы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 16 лют, 2020 21:36
Дед Мороз написав: edvardd написав: vovan_prm написав:
Евро на сейчас 1,0913
Поддержка на 1,09 есть, если её пробивают, идем на 1,05
Совсем не обязательно.
Во-первых для продолжения нисходящего движения нужно сегодня закрыться ниже 1,0934.
Во-вторых нужно подтверждение завтрашней сессией.
Далее есть сопротивление на уровне 1,0872.
И даже после этого движение может ограничиться только закрытием "гэпа Макрона" в окрестностях отметки 1,0732.
Так что про 1,0500 - слишком смелое утверждение.
народ, что вы спорите по мелочам, евро идёт на 0,85 , всё что посредине - пыль...
Евро идёт на 0.85,гривна на 20.Форум планокуров.И главный аргумент всего: Я так думаю![/quote]
В нього ще й золото йде на 1000... З того моменту як він почав це розказувати, то воно виросло більш ніж на 300 доларів!
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Qwerty
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Додано: Нед 16 лют, 2020 22:15
vladus17 написав: Zebra написав:
По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.
Прошлый раз, когда на 1.05 ходили, такого не произошло
. В этот раз тоже
врятли будет. Но шансы конечно есть
.
Зебра що попало меле, ... а ви про що?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: Нед 16 лют, 2020 22:49
Qwerty написав:
В нього ще й золото йде на 1000... З того моменту як він почав це розказувати, то воно виросло більш ніж на 300 доларів!
А зря Вы так. Отличный гуру, если делать противоположное чему он говорит...
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vladus17
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Додано: Нед 16 лют, 2020 22:51
TylerTruman_ написав: vladus17 написав: Zebra написав:
По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил.
Прошлый раз, когда на 1.05 ходили, такого не произошло
. В этот раз тоже
врятли будет. Но шансы конечно есть
.
Зебра що попало меле, ... а ви про що?
Я про то что если тема с короновирусом замнется через пару недель- месяц, то для евро 1.05 будет дном. А если нет- то будет всем плохо (или только азиатам?)
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vladus17
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