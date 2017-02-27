vladus17 написав:
Я про то что если тема с короновирусом замнется через пару недель- месяц, то для евро 1.05 будет дном. А если нет- то будет всем плохо (или только азиатам?)
на низах 2015-2017р також якийсь вірус в світі бушував? чи ваша додаткова аргументація має хоч якесь відношення до цього вангування? =>
По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил. (c) Зебра
... зрозуміло, обоє що попало вангуєте, ... якщо євро загадувати жорсткий ведмежатнік, то паритет - це не дуже скора переспектива, і рецесія повинна перейти в конкретну фінансову кризу, ... а про маржин-коли, якісь дурниці, або не уточнив, що оні будуть в парнокопитних, які мають жахливий контроль ризиків