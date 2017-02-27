RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3895389638973898

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 304
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
52
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:10

  vladus17 написав:
  TylerTruman_ написав:
  vladus17 написав:Прошлый раз, когда на 1.05 ходили, такого не произошло. В этот раз тоже врятли будет. Но шансы конечно есть.

Зебра що попало меле, ... а ви про що? :D

Я про то что если тема с короновирусом замнется через пару недель- месяц, то для евро 1.05 будет дном. А если нет- то будет всем плохо (или только азиатам?) :|

на низах 2015-2017р також якийсь вірус в світі бушував? чи ваша додаткова аргументація має хоч якесь відношення до цього вангування? =>
По EUR/USD срабатывают стопы, потому евро валится без отскока. Скоро начнутся маржин-колы и полетит он ниже паритета, я всех предупредил. (c) Зебра

... зрозуміло, обоє що попало вангуєте, ... якщо євро загадувати жорсткий ведмежатнік, то паритет - це не дуже скора переспектива, і рецесія повинна перейти в конкретну фінансову кризу, ... а про маржин-коли, якісь дурниці, або не уточнив, що оні будуть в парнокопитних, які мають жахливий контроль ризиків :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 568
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  TylerTruman_ написав:на низах 2015-2017р також якийсь вірус в світі бушував?

Тогда в ЕС были другие проблемы. Сейчас новые назревают.
  TylerTruman_ написав:чи ваша додаткова аргументація має хоч якесь відношення до цього вангування?

Никакого, для вас, мантруйте на ваши графики . На новости вообще можете не смотреть , пустая трата времени. Отношения к графику никакого :mrgreen:
vladus17
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 21.03.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:58

  vladus17 написав:
  TylerTruman_ написав:на низах 2015-2017р також якийсь вірус в світі бушував?

Тогда в ЕС были другие проблемы. Сейчас новые назревают.
  TylerTruman_ написав:чи ваша додаткова аргументація має хоч якесь відношення до цього вангування?

Никакого, для вас, мантруйте на ваши графики . На новости вообще можете не смотреть , пустая трата времени. Отношения к графику никакого :mrgreen:

просто вінегрет "думок" від вас :roll:
поради про методи аналізу не просив, за новинам я слідкую, ... але просто обговорення новин на валютній топіку - це порожні балачки, якщо не можете зробити фундаментального прогнозу.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 568
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3895389638973898
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1679, 1680, 1681
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16800 2100390
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 18:18
TylerTruman_
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 36, 37, 38
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
378 70914
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2020 13:16
Puente
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6790 1510698
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 19:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81696)
17.02.2020 00:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.