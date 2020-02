Додано: Пон 17 лют, 2020 08:54

TylerTruman_ написав: vladus17 написав: на низах 2015-2017р також якийсь вірус в світі бушував?

Тогда в ЕС были другие проблемы. Сейчас новые назревают. 

TylerTruman_ написав: чи ваша додаткова аргументація має хоч якесь відношення до цього вангування?

Никакого, для вас, мантруйте на ваши графики. На новости вообще можете не смотреть, пустая трата времени. Отношения к графику никакого

просто вінегрет "думок" від вас

поради про методи аналізу не просив, за новинам я слідкую, ... але просто обговорення новин на валютній топіку - це порожні балачки, якщо не можете зробити фундаментального прогнозу.

Самий кращий аналітик- це Долярчик, бо у нього чуйка.

Самий кращий аналітик- це Долярчик, бо у нього чуйка.
А решта, хто на фундаменті чи ТА - то оналітєги не луччє бородатого.

