orest написав:

1 більшість наших експортерів є і імпортерами і зміцнення нацвалюти дає їм відчутний плюс в імпорті, також багато мають реалізацію на внутрішньому ринку для покриття грн витрат2 основні великі наші експортери (метал, електроенергія, сг, курятина, ліс і тд) мають практично дармову сировину ну чи значно дешевшу ніж в їх конкурентів з цивілізованого світу3 ці ж економічні субєкти мають значну оптимізацію податкових відрахувань, а також значний плюс діяльності через оухшори4 експортувати всі експортери будуть і при курсі 22 і при 32, адже більшість виробляє значно більше, ніж може спожити внутрішній ринок. Більше того, багато хто тільки експортує, ігноруючи внутрішню реалізацію і потреби внутрішнього ринку. Наприклад, значна частина молочки Польші використовує сировину - наше якісне сухе молоко, яке залюбки їм експортують, а тут "молоко", "сметана", "сир" і тд робиться з чого попало... Санта Бремор для свого молочно-морозивного підрозділу купує молоко і в Україні, всякі ЛІМО-Руді морозиво з якісного молока експортують, а тут реалізують... Наші сг виробники вирощують і експортують те що вигідно і рентабельно (ріпак, соняшник, пшеницю), не зважаючи на потребу внутрішнього ринку в овочах чи житі, які сюди імпортують. Більше того, наші огірки-помідорки їдуть в "Білорусію" аж до Уралу, а сюди імпортують з Туреччини-Нідерландів... Наша руда-металолом-чавун-низькоякісні мет вироби їдуть в ЄС, Китай, а для потреб внутрішнього ринку ЯКІСНА аналогічна продукція імпортується і тд тд тд...НЕ КУРС ГРН ВПЛИВАЄ НА ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ТА ТОРГБАЛАНС У НАС (ну може трошки впливає, але не так сильно як Ви і інші тут пишете)