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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лют, 2020 23:26
TylerTruman_ написав:
на низах 2015-2017р також якийсь вірус в світі бушував?
Тогда в ЕС были другие проблемы. Сейчас новые назревают.
TylerTruman_ написав:
чи ваша додаткова аргументація має хоч якесь відношення до цього вангування?
Никакого, для вас, мантруйте на ваши графики . На новости вообще можете не смотреть , пустая трата времени. Отношения к графику никакого
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Додано: Нед 16 лют, 2020 23:58
vladus17 написав: TylerTruman_ написав:
на низах 2015-2017р також якийсь вірус в світі бушував?
Тогда в ЕС были другие проблемы. Сейчас новые назревают.
TylerTruman_ написав:
чи ваша додаткова аргументація має хоч якесь відношення до цього вангування?
Никакого, для вас, мантруйте на ваши графики . На новости вообще можете не смотреть
, пустая трата времени. Отношения к графику никакого
просто вінегрет "думок" від вас
поради про методи аналізу не просив, за новинам я слідкую, ... але просто обговорення новин на валютній топіку - це порожні балачки, якщо не можете зробити фундаментального прогнозу.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Пон 17 лют, 2020 08:54
TylerTruman_ написав: vladus17 написав: TylerTruman_ написав:
на низах 2015-2017р також якийсь вірус в світі бушував?
Тогда в ЕС были другие проблемы. Сейчас новые назревают.
TylerTruman_ написав:
чи ваша додаткова аргументація має хоч якесь відношення до цього вангування?
Никакого, для вас, мантруйте на ваши графики . На новости вообще можете не смотреть
, пустая трата времени. Отношения к графику никакого
просто вінегрет "думок" від вас
поради про методи аналізу не просив, за новинам я слідкую, ... але просто обговорення новин на валютній топіку - це порожні балачки, якщо не можете зробити фундаментального прогнозу.
Самий кращий аналітик- це Долярчик, бо у нього чуйка.
А решта, хто на фундаменті чи ТА - то оналітєги не луччє бородатого.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 17 лют, 2020 08:58
TylerTruman_ написав:
просто вінегрет "думок" від вас
поради про методи аналізу не просив, за новинам я слідкую, ... але просто обговорення новин на валютній топіку - це порожні балачки, якщо не можете зробити фундаментального прогнозу.
Какой винигрет думок, я же четко сказал что изза короновируса можем увидить дальнейшее снижение евро в Мире. А если ситуация разрулится - то скорее всего это будет дном для него (когда разрулится тогда и дно).
У вас вообще без ,,думок,, посты. Пусть хотябы винигрет был бы.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:10
orest написав:
1 більшість наших експортерів є і імпортерами і зміцнення нацвалюти дає їм відчутний плюс в імпорті, також багато мають реалізацію на внутрішньому ринку для покриття грн витрат
2 основні великі наші експортери (метал, електроенергія, сг, курятина, ліс і тд) мають практично дармову сировину ну чи значно дешевшу ніж в їх конкурентів з цивілізованого світу
3 ці ж економічні субєкти мають значну оптимізацію податкових відрахувань, а також значний плюс діяльності через оухшори
4 експортувати всі експортери будуть і при курсі 22 і при 32, адже більшість виробляє значно більше, ніж може спожити внутрішній ринок. Більше того, багато хто тільки експортує, ігноруючи внутрішню реалізацію і потреби внутрішнього ринку. Наприклад, значна частина молочки Польші використовує сировину - наше якісне сухе молоко, яке залюбки їм експортують, а тут "молоко", "сметана", "сир" і тд робиться з чого попало... Санта Бремор для свого молочно-морозивного підрозділу купує молоко і в Україні, всякі ЛІМО-Руді морозиво з якісного молока експортують, а тут реалізують... Наші сг виробники вирощують і експортують те що вигідно і рентабельно (ріпак, соняшник, пшеницю), не зважаючи на потребу внутрішнього ринку в овочах чи житі, які сюди імпортують. Більше того, наші огірки-помідорки їдуть в "Білорусію" аж до Уралу, а сюди імпортують з Туреччини-Нідерландів... Наша руда-металолом-чавун-низькоякісні мет вироби їдуть в ЄС, Китай, а для потреб внутрішнього ринку ЯКІСНА аналогічна продукція імпортується і тд тд тд...
НЕ КУРС ГРН ВПЛИВАЄ НА ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ТА ТОРГБАЛАНС У НАС (ну може трошки впливає, але не так сильно як Ви і інші тут пишете)
Мої вітання.
Я із вами повністю згідний. Частина виробників продає на ринку України те, що не може бути експортовано по якісних характеристиках або надлишки. Ще 7-8 років тому купляти у Львові словацькі сталеві труби було вигідніще ніж у Пінчука. Бо це було суттєво дешевше!!!
Але в загальному ви і самі підтверджуєте в 4 пункті, що кращі товари їдуть закордон, а все решта залишається нам. Поки що ми це змінити не можемо.
Так от, при дешевій гривні цією схемою може скористатись все більше підприємств, а не тільки великі, оскільки конкурентоздатність товарів зростає. Хіба я не правий? Відповідно вигоду зможе отримати більше людей, а не тільки обрані як мають доступ до дешевого капіталу.
А щоб в Україні виробник боровся за покупця, цей покупець повинен вміти голосувати гривнею, а не тільки скаржитись!
ПС: А по цій фразі я би не був такий категоричний. Все таки із неї випливає, що в Україні діють свої українські закони економіки
"НЕ КУРС ГРН ВПЛИВАЄ НА ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ТА ТОРГБАЛАНС У НАС (ну може трошки впливає, але не так сильно як Ви і інші тут пишете)."
Востаннє редагувалось Realist
в Пон 17 лют, 2020 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:10
Игорь Алексеевич
в запорожье - много пенсов, магазинов соточка и хождения по улицам после 19.00 опасно для жизни - убъёт током.
Улыбнуло.
По сравнению с девяностыми в Запорожье тишина и спокойствие.
Пенсов много,но и молодёжи полно.Подтягиваютя из окрестностей на учёбу.
Арабов и негров стало значительно больше.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:15
холява написав:
в запорожье - много пенсов, магазинов соточка и хождения по улицам после 19.00 опасно для жизни - убъёт током.
Ну не знаю ....
Часто ,вечером ,(кроме четверга) бегаю вокруг района (бывший Лахти , театр Магара ) после 19 даже урок нет ....
А вот нариков , мама не горюй...[/quote]
Наркота в наших дворах где-то с 1989.Стабильно не уменьшатся.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:19
1finanсier написав:
Ну чесно - задовбали вже своїми страшилками. А може це Ви хочете отримати сіюхвилинну вигоду від зростання долара - продавши долар по 30, який купили тогоріч по 28? Або хочете отримати сіюхвилинну вигоду, бо отримуєте зарплатню в валюті, і високий курс гривні Вам як серпом по яй.. ?( а прикриваєтесь ратуванням за добробут пересічних громадян та "бідних та нещасних" експортерів ахмєтових-коломойських-пінчуків)
Хочете долар по тридцять? Так купіть в мене по тридцять ! Інші форумчани я думаю, також продадуть Вам долари за таку ціну!
Давайте розставимо крапки над "і".
Дохід у мене в гривні.Все що я хочу - це менш-більш стабільного курсу для планування майбутнього.
Я про це пишу постійно. Мені не потрібен долар по 30. Але мені також не потрібен долар по 23!
В цій стабільності я розумію річне коливання гривні до долара в межах +\- 1 грн., але ніяк не те, що відбувалось та відбувається останні 6 років.
Надіюсь відповів на ваші питання.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:32
Курс на момент:
Харьков 24.41 - 24.45
Сумы 24.35 - 24.45
Полтава 24.40 - 24.52
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:03
Realist написав:
Все що я хочу - це менш-більш стабільного курсу для планування майбутнього. Я про це пишу постійно. Мені не потрібен долар по 30. Але мені також не потрібен долар по 23!
В цій стабільності я розумію річне коливання гривні до долара в межах +\- 1 грн., але ніяк не те, що відбувалось та відбувається останні 6 років.
Такої стабільності в межах 4% за рік тяжко очікувати від основної валютної пари євро/долар, то що вже про гривню казати. А так званої "стабільності" як у 2010-13 роках нам не треба.
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