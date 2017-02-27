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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3896389738983899

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 305
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
52
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:21

  Realist написав:Давайте розставимо крапки над "і".
Дохід у мене в гривні.
Все що я хочу - це менш-більш стабільного курсу для планування майбутнього.
....
В цій стабільності я розумію річне коливання гривні до долара в межах +\- 1 грн.,
.......

+/-1 грн - это чуть более 4% при текущем

Евро - 6,48%
Фунт - почти 11%
Йена - 7,25%
Франк - чуть более 6%

Не многовато ли вы хотите от гривни???
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:26

  Філ написав:
  Realist написав:Все що я хочу - це менш-більш стабільного курсу для планування майбутнього. Я про це пишу постійно. Мені не потрібен долар по 30. Але мені також не потрібен долар по 23!
В цій стабільності я розумію річне коливання гривні до долара в межах +\- 1 грн., але ніяк не те, що відбувалось та відбувається останні 6 років.

Такої стабільності в межах 4% за рік тяжко очікувати від основної валютної пари євро/долар, то що вже про гривню казати. А так званої "стабільності" як у 2010-13 роках нам не треба.

Звичайно, що це нереально. Це тільки хотілки. Просто давав відповідь на питання: "Який мій інтерес".
  vovan_prm написав:+/-1 грн - это чуть более 4% при текущем
Не многовато ли вы хотите от гривни???

Поправлю вас.
+/- 1 грн - це плюс/мінус 4% тобто разом коливання до 8% в рік. І так, це просто хотілка. Маю право :-)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:42

  Realist написав:
  vovan_prm написав:+/-1 грн - это чуть более 4% при текущем
Не многовато ли вы хотите от гривни???

Поправлю вас.
+/- 1 грн - це плюс/мінус 4% тобто разом коливання до 8% в рік. І так, це просто хотілка. Маю право :-)

Ок. Пусть так.
Вы хотите от валюты эмерджин маркет стабильности на уровне резервных валют.
Вам не кажутся такие ожидания несколько завышенными???
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И еще....
Я правильно вас понял?
Если бы укрепление с 28 до 23 произошло за два года, то это бы уложилось в рамки вашей "хотелки"? Или есть еще поправки?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:01

  vovan_prm написав:И еще....
Я правильно вас понял?
Если бы укрепление с 28 до 23 произошло за два года, то это бы уложилось в рамки вашей "хотелки"? Или есть еще поправки?

Так. Все вірно. "это бы уложилось в рамки вашей "хотелки"
Не сприймайте все це буквально. Я ж знаю що це нереально. Наведу аналогію. Розумієте, у нас будинок починають реставрувати із фасаду та вікон при тому питання відновлення фундаменту та даху залишають на потім. А в друг повезе і нічого не трапиться.
Я прекрасно розумію що в умовах наших реалій коливання в 10-15% на протязі року це нормальний робочий процес. Просто якщо не ставити собі цілей яких потрібно досягти, то не має чого братись за будь яку справу. Але цілі потрібно ставити реальні, а не такі як у нашого прем'єра. Для прикладу коливання гривні в межах року у 8% - це доволі реальна ціль Яка дозволить багатьом планувати свої справи/бізнес/заощадження на роки. Чи я помиляюсь?
Хоче це можливе коливання у 8% це все ж таки наслідок виконання інших цілей. А не навпаки.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:12

  vladus17 написав:
  TylerTruman_ написав:просто вінегрет "думок" від вас :roll:
поради про методи аналізу не просив, за новинам я слідкую, ... але просто обговорення новин на валютній топіку - це порожні балачки, якщо не можете зробити фундаментального прогнозу.

Какой винигрет думок, я же четко сказал что изза короновируса можем увидить дальнейшее снижение евро в Мире. А если ситуация разрулится - то скорее всего это будет дном для него (когда разрулится тогда и дно).

ок, про можливий вплив короновірусу на курс твердих валют мало хто знає, тримайте нас в курсі, ... а також пишіть про це у відповідь на пости типу що попало від Зебри :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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