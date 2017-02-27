Додано: Пон 17 лют, 2020 11:49

Эпидемия коронавируса может привести к сокращению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года до 4,5% в годовом измерении. Сильнее всего это отразится на странах, которые больше всех экспортируют в Китай - в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия. Об этом сообщило издание Bloomberg Economics в понедельник, 17 февраля.

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