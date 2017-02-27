+/-1 грн - это чуть более 4% при текущем
Евро - 6,48%
Фунт - почти 11%
Йена - 7,25%
Франк - чуть более 6%
Не многовато ли вы хотите от гривни???
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:21
+/-1 грн - это чуть более 4% при текущем
Евро - 6,48%
Фунт - почти 11%
Йена - 7,25%
Франк - чуть более 6%
Не многовато ли вы хотите от гривни???
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:26
Звичайно, що це нереально. Це тільки хотілки. Просто давав відповідь на питання: "Який мій інтерес".
Поправлю вас.
+/- 1 грн - це плюс/мінус 4% тобто разом коливання до 8% в рік. І так, це просто хотілка. Маю право
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:42
Ок. Пусть так.
Вы хотите от валюты эмерджин маркет стабильности на уровне резервных валют.
Вам не кажутся такие ожидания несколько завышенными???
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И еще....
Я правильно вас понял?
Если бы укрепление с 28 до 23 произошло за два года, то это бы уложилось в рамки вашей "хотелки"? Или есть еще поправки?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:01
Так. Все вірно. "это бы уложилось в рамки вашей "хотелки"
Не сприймайте все це буквально. Я ж знаю що це нереально. Наведу аналогію. Розумієте, у нас будинок починають реставрувати із фасаду та вікон при тому питання відновлення фундаменту та даху залишають на потім. А в друг повезе і нічого не трапиться.
Я прекрасно розумію що в умовах наших реалій коливання в 10-15% на протязі року це нормальний робочий процес. Просто якщо не ставити собі цілей яких потрібно досягти, то не має чого братись за будь яку справу. Але цілі потрібно ставити реальні, а не такі як у нашого прем'єра. Для прикладу коливання гривні в межах року у 8% - це доволі реальна ціль Яка дозволить багатьом планувати свої справи/бізнес/заощадження на роки. Чи я помиляюсь?
Хоче це можливе коливання у 8% це все ж таки наслідок виконання інших цілей. А не навпаки.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:12
ок, про можливий вплив короновірусу на курс твердих валют мало хто знає, тримайте нас в курсі, ... а також пишіть про це у відповідь на пости типу що попало від Зебри
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:49
Эпидемия коронавируса может привести к сокращению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года до 4,5% в годовом измерении. Сильнее всего это отразится на странах, которые больше всех экспортируют в Китай - в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия. Об этом сообщило издание Bloomberg Economics в понедельник, 17 февраля.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:50
не мешайте...чем бы дитя не тешилось
пусть поиграется в ТА ...может лет через 10 дойдет, что ТА-это полная фигня и тупая трата времени
п.с. у меня знакомые на форексе если что-то и зарабатывали , то на "чуйке" и вопреки ТА и ФА
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так і є. ТА то чиста "замануха", типу відчуй себе дуже розумним, намалювавши лінії тренду
Якби працював ТА, то давно б усі мали стати мільйонерами на форексі, натомість 70-80% втрачають. Також "експерти" добре вміють знайти фігуру, яка пояснює рух курсу постфактум
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.02.2020..................24,4492
Доллар прибавил 0.2 копейки. Сегодняшней динамике это не соответствует, отголоски пятницы.
ТОМная сессия открылась на уровне закрытия пятницы, чуть растянув спред сверху. В 10-20 опустились на копейку. После этого трижды опускались по полкопейки с интервалом около получаса.
В пятницу НБУ выкупил 17 млн. Цифра совпала с вычисленной в пятницу.
Коррсчета существенно выросли за счет сокращения объема овернайтов. Немного добавило и казначейство. Остальные играли по мелочи.
Продажа валюты на МБ в четверг существенно сократились с 441.1 до 341.6 млн.
Чистый спрос сократился еще больше. С 441.1 до чуть более 300 млн.
Обороты очень скромные. Операции клиентов вернулись к ожидаемым значениям, они соотвествуют общим оборотам.
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