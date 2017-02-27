Realist написав:Все що я хочу - це менш-більш стабільного курсу для планування майбутнього. Я про це пишу постійно. Мені не потрібен долар по 30. Але мені також не потрібен долар по 23! В цій стабільності я розумію річне коливання гривні до долара в межах +\- 1 грн., але ніяк не те, що відбувалось та відбувається останні 6 років.
Такої стабільності в межах 4% за рік тяжко очікувати від основної валютної пари євро/долар, то що вже про гривню казати. А так званої "стабільності" як у 2010-13 роках нам не треба.
"Веселые картинки" (с) - курс шекеля к доллару Стабильная ревальвация. Начали добывать свой газ, да еще собираются экспортировать. Результат: внутренние цены (в том числе и на газ) постоянно растут
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
vovan_prm написав:+/-1 грн - это чуть более 4% при текущем Не многовато ли вы хотите от гривни???
Поправлю вас. +/- 1 грн - це плюс/мінус 4% тобто разом коливання до 8% в рік. І так, це просто хотілка. Маю право
Ок. Пусть так. Вы хотите от валюты эмерджин маркет стабильности на уровне резервных валют. Вам не кажутся такие ожидания несколько завышенными???
Значит, все таки "эмерджин маркет"? Но ведь тогда и отношение к валюте соответственное, как и способ ее использования. Вот Вы, к примеру, не стали бы вкладываться в валюты эмерджин маркетс - особонно, для сбережения. Скажете, не хватает информации о конкретном рынке? - а о нашем рынке у Вас достаточно информации? Например, Вы, конечно же, точно знали, что именно 24 декабря, ни раньше, ни позже, НБУ объявит валютный аукцион на весьма внушительную и непонятно чем мотивированную сумму, чем развернет тренд? - Нет? - так с чего Вы взяли, что знаете местный рынок? А без знания рынка что вообще можно скзать о его валюте, кроме того, что она существует? Курс не первичен, а то, что первично, сильно изменилось? Не ожидания, я имею в виду, а реалии? Вот то-то же.
Не видать Realistу его мечты, по крайней мере, в ближайшее время. А жаль...