RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3897389838993900

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 305
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
52
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:29

  Філ написав:
  Realist написав:Все що я хочу - це менш-більш стабільного курсу для планування майбутнього. Я про це пишу постійно. Мені не потрібен долар по 30. Але мені також не потрібен долар по 23!
В цій стабільності я розумію річне коливання гривні до долара в межах +\- 1 грн., але ніяк не те, що відбувалось та відбувається останні 6 років.
Такої стабільності в межах 4% за рік тяжко очікувати від основної валютної пари євро/долар, то що вже про гривню казати. А так званої "стабільності" як у 2010-13 роках нам не треба.

"Веселые картинки" (с) - курс шекеля к доллару
Зображення
Стабильная ревальвация.
Начали добывать свой газ, да еще собираются экспортировать.
Результат: внутренние цены (в том числе и на газ) постоянно растут 8)
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16659
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1692 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:54

  vovan_prm написав:
  Realist написав:
  vovan_prm написав:+/-1 грн - это чуть более 4% при текущем
Не многовато ли вы хотите от гривни???

Поправлю вас.
+/- 1 грн - це плюс/мінус 4% тобто разом коливання до 8% в рік. І так, це просто хотілка. Маю право :-)

Ок. Пусть так.
Вы хотите от валюты эмерджин маркет стабильности на уровне резервных валют.
Вам не кажутся такие ожидания несколько завышенными???


Значит, все таки "эмерджин маркет"? Но ведь тогда и отношение к валюте соответственное, как и способ ее использования. Вот Вы, к примеру, не стали бы вкладываться в валюты эмерджин маркетс - особонно, для сбережения. Скажете, не хватает информации о конкретном рынке? - а о нашем рынке у Вас достаточно информации? Например, Вы, конечно же, точно знали, что именно 24 декабря, ни раньше, ни позже, НБУ объявит валютный аукцион на весьма внушительную и непонятно чем мотивированную сумму, чем развернет тренд? - Нет? - так с чего Вы взяли, что знаете местный рынок? А без знания рынка что вообще можно скзать о его валюте, кроме того, что она существует? Курс не первичен, а то, что первично, сильно изменилось? Не ожидания, я имею в виду, а реалии? Вот то-то же.

Не видать Realistу его мечты, по крайней мере, в ближайшее время.
А жаль...
headshaker
 
Повідомлень: 918
З нами з: 08.05.15
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:02

ВВП Японии в 4 кв -6,3%

Тыдыщщщ....

Заголовок Рейтерс - Япония на грани рецессии.

https://www.reuters.com/article/us-japa ... SKBN20A0SS
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37118
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3572 раз.
Подякували: 8965 раз.
 
Профіль
44
11
2
1
  #<1 ... 3897389838993900
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1679, 1680, 1681
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16807 2101806
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 12:53
TylerTruman_
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 36, 37, 38
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
378 71100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2020 13:16
Puente
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6790 1510886
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 19:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1183)
17.02.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.