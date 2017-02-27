Додано: Пон 17 лют, 2020 12:54

vovan_prm написав: Realist написав: vovan_prm написав: +/-1 грн - это чуть более 4% при текущем

Не многовато ли вы хотите от гривни??? +/-1 грн - это чуть более 4% при текущемНе многовато ли вы хотите от гривни???

Поправлю вас.

+/- 1 грн - це плюс/мінус 4% тобто разом коливання до 8% в рік. І так, це просто хотілка. Маю право Поправлю вас.+/- 1 грн - це плюс/мінус 4% тобто разом коливання до 8% в рік. І так, це просто хотілка. Маю право

Ок. Пусть так.

Вы хотите от валюты эмерджин маркет стабильности на уровне резервных валют.

Вам не кажутся такие ожидания несколько завышенными??? Ок. Пусть так.на уровне резервных валют.Вам не кажутся такие ожидания несколько завышенными???

Значит, все таки ""? Но ведь тогда и отношение к валюте соответственное, как и способ ее использования. Вот Вы, к примеру, не стали бы вкладываться в валюты эмерджин маркетс - особонно, для сбережения. Скажете, не хватает информации о конкретном рынке? - а о нашем рынке у Вас достаточно информации? Например, Вы, конечно же, точно знали, что именно 24 декабря, ни раньше, ни позже, НБУ объявит валютный аукцион на весьма внушительную и непонятно чем мотивированную сумму, чем развернет тренд? - Нет? - так с чего Вы взяли, что знаете местный рынок? А без знания рынка что вообще можно скзать о его валюте, кроме того, что она существует? Курс не первичен, а то, что первично, сильно изменилось? Не ожидания, я имею в виду, а реалии? Вот то-то же.Не видатьу его мечты, по крайней мере, в ближайшее время.А жаль...