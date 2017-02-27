Додано: Пон 17 лют, 2020 13:21

Банки с наибольшим количеством овгз-пустышек стали "найпрыбутковишымы". Чем они с вкладчиками будут расплачиваться - тоже овгз выдадут, или сразу под нож, как "Украина".



НБУ назвав найприбутковіші банки в 2019 році



Левову частку всіх прибутків у 2019 році згенерували державні банки. Їхня доля у загальному показнику становить 59%. Практично всі вони наростили прибуток.



Найкращий результат у Приватбанку, який за підсумками року заробив 32,6 млрд грн. Це більше половини від того, що отримали всі банки разом. Приват був лідером і минулого року, але тоді його прибуток був значно менший — біля 11,7 млрд грн.



Укргазбанк наростив свій прибуток майже на 70% — до 1,3 млрд грн і посів друге місце серед держбанків.



Прибуток Укрексімбанку за 12 місяців також перетнув позначку 1 мільярд гривень.



Скромніші показники в Ощадбанку. Йому вдалось заробити майже 277 млн грн. Це на 71% більше, ніж роком раніше.



В Україні працює 20 банків з іноземним капіталом. За підсумками 2019 року їх сумарний прибуток досяг 18,5 млрд грн.



Найбільше серед фінустанов цієї групи заробив Райффайзен Банк Аваль — понад 4,7 млрд грн. Щоправда це на 7% менше, ніж у 2018 році.



Дещо скоротив свої прибутки й Укрсиббанк. Він заробив близько 2,5 млрд грн., це майже на 80 млн менше, ніж роком раніше.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.