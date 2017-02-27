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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3898389939003901>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 305
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
52
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:29

  Філ написав:
  Realist написав:Все що я хочу - це менш-більш стабільного курсу для планування майбутнього. Я про це пишу постійно. Мені не потрібен долар по 30. Але мені також не потрібен долар по 23!
В цій стабільності я розумію річне коливання гривні до долара в межах +\- 1 грн., але ніяк не те, що відбувалось та відбувається останні 6 років.
Такої стабільності в межах 4% за рік тяжко очікувати від основної валютної пари євро/долар, то що вже про гривню казати. А так званої "стабільності" як у 2010-13 роках нам не треба.

"Веселые картинки" (с) - курс шекеля к доллару
Зображення
Стабильная ревальвация.
Начали добывать свой газ, да еще собираются экспортировать.
Результат: внутренние цены (в том числе и на газ) постоянно растут 8)
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:54

  vovan_prm написав:
  Realist написав:
  vovan_prm написав:+/-1 грн - это чуть более 4% при текущем
Не многовато ли вы хотите от гривни???

Поправлю вас.
+/- 1 грн - це плюс/мінус 4% тобто разом коливання до 8% в рік. І так, це просто хотілка. Маю право :-)

Ок. Пусть так.
Вы хотите от валюты эмерджин маркет стабильности на уровне резервных валют.
Вам не кажутся такие ожидания несколько завышенными???


Значит, все таки "эмерджин маркет"? Но ведь тогда и отношение к валюте соответственное, как и способ ее использования. Вот Вы, к примеру, не стали бы вкладываться в валюты эмерджин маркетс - особонно, для сбережения. Скажете, не хватает информации о конкретном рынке? - а о нашем рынке у Вас достаточно информации? Например, Вы, конечно же, точно знали, что именно 24 декабря, ни раньше, ни позже, НБУ объявит валютный аукцион на весьма внушительную и непонятно чем мотивированную сумму, чем развернет тренд? - Нет? - так с чего Вы взяли, что знаете местный рынок? А без знания рынка что вообще можно скзать о его валюте, кроме того, что она существует? Курс не первичен, а то, что первично, сильно изменилось? Не ожидания, я имею в виду, а реалии? Вот то-то же.

Не видать Realistу его мечты, по крайней мере, в ближайшее время.
А жаль...
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:02

ВВП Японии в 4 кв -6,3%

Тыдыщщщ....

Заголовок Рейтерс - Япония на грани рецессии.

https://www.reuters.com/article/us-japa ... SKBN20A0SS
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:21

Бугага

Банки с наибольшим количеством овгз-пустышек стали "найпрыбутковишымы". Чем они с вкладчиками будут расплачиваться - тоже овгз выдадут, или сразу под нож, как "Украина".

НБУ назвав найприбутковіші банки в 2019 році

Левову частку всіх прибутків у 2019 році згенерували державні банки. Їхня доля у загальному показнику становить 59%. Практично всі вони наростили прибуток.

Найкращий результат у Приватбанку, який за підсумками року заробив 32,6 млрд грн. Це більше половини від того, що отримали всі банки разом. Приват був лідером і минулого року, але тоді його прибуток був значно менший — біля 11,7 млрд грн.

Укргазбанк наростив свій прибуток майже на 70% — до 1,3 млрд грн і посів друге місце серед держбанків.

Прибуток Укрексімбанку за 12 місяців також перетнув позначку 1 мільярд гривень.

Скромніші показники в Ощадбанку. Йому вдалось заробити майже 277 млн грн. Це на 71% більше, ніж роком раніше.

В Україні працює 20 банків з іноземним капіталом. За підсумками 2019 року їх сумарний прибуток досяг 18,5 млрд грн.

Найбільше серед фінустанов цієї групи заробив Райффайзен Банк Аваль — понад 4,7 млрд грн. Щоправда це на 7% менше, ніж у 2018 році.

Дещо скоротив свої прибутки й Укрсиббанк. Він заробив близько 2,5 млрд грн., це майже на 80 млн менше, ніж роком раніше.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:29

  zzzzzz написав:ВВП Японии в 4 кв -6,3%

Тыдыщщщ....

Заголовок Рейтерс - Япония на грани рецессии.

https://www.reuters.com/article/us-japa ... SKBN20A0SS

То вже можна казати, що нарешті економічний цикл росту завершиться і почалась "економічна криза" чи ще почекати дані від Німців, та Європи загалом?
Яка бульбашка лопне першою? Враховуючи, що кредитних грошей в системі стільки, що їх не має куди дівати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:33

  Moneta написав:Банки с наибольшим количеством овгз-пустышек стали "найпрыбутковишымы". Чем они с вкладчиками будут расплачиваться - тоже овгз выдадут, или сразу под нож, как "Украина".

НБУ назвав найприбутковіші банки в 2019 році

Дивіться на це із іншого боку. Держава декларує що буде продавати держбанки. Їхні прибутки ростуть, значить зростає і вартість цих установ.
Ну а фактично держбанки та державні ОВДП - це одні і ті ж гроші просто в різних кишенях піджака Мінфіну. Так що не все так страшно.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ продовжує гадити. На міжбанку грає проти зміцнення гривні. Інтереси кучерявої бабулі та рудого татарина понад усе! :evil:
slonic32
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:15

  Realist написав:
  Moneta написав:Банки с наибольшим количеством овгз-пустышек стали "найпрыбутковишымы". Чем они с вкладчиками будут расплачиваться - тоже овгз выдадут, или сразу под нож, как "Украина".

НБУ назвав найприбутковіші банки в 2019 році

Дивіться на це із іншого боку. Держава декларує що буде продавати держбанки. Їхні прибутки ростуть, значить зростає і вартість цих установ.
Ну а фактично держбанки та державні ОВДП - це одні і ті ж гроші просто в різних кишенях піджака Мінфіну. Так що не все так страшно.


Так сейчас продавать госы - наилучшее время. Или они мирового кризиса ждут? Кстати, как только госбанков на рынке останется меньше 10%, ставки на депо снова вырастут до времен 2013г, что тоже хорошо нашему лыхварскому брату. Т.к. состояние экономики такоеже как в 2013 - преддефолтное. А ставки в 2 раза ниже, все изза того что лера-200 зачистила уйму комбанков, рейдернула Приват и банковская система стала государственной с вкраплениями частной.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 17 лют, 2020 14:18, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:15

  slonic32 написав:НБУ продовжує гадити. На міжбанку грає проти зміцнення гривні. Інтереси кучерявої бабулі та рудого татарина понад усе! :evil:

Так я не понял кому верить,тут обвалы пророчат на вечер, бугагашечки устраивают и кричат,что везде пирамиды,а вы не поддаётесь на провокации и говорите о том,что НБУ таки выкупает валюту и препятствует укреплению?

Если серьёзно,то думаю курс 24.50 это конечно договорняк,но он приятный для гривнеоптимистов,бюджет тоже надо выполнять,все понимают какой звездец идёт в мире в куче секторов экономики,а ведь мы сырьевой придаток,не производим айфонов для идиотов,мало добавочной стоимости.
Так что всё нормально,падаем но умеренно,всем обвалистам назло)))
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 17 лют, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:16

  slonic32 написав:НБУ продовжує гадити. На міжбанку грає проти зміцнення гривні. Інтереси кучерявої бабулі та рудого татарина понад усе! :evil:


може просто потрібна валюта для розрахунків по борговим зобов'язанням?
vovakwasov
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