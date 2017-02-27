Realist написав:Все що я хочу - це менш-більш стабільного курсу для планування майбутнього. Я про це пишу постійно. Мені не потрібен долар по 30. Але мені також не потрібен долар по 23! В цій стабільності я розумію річне коливання гривні до долара в межах +\- 1 грн., але ніяк не те, що відбувалось та відбувається останні 6 років.
Такої стабільності в межах 4% за рік тяжко очікувати від основної валютної пари євро/долар, то що вже про гривню казати. А так званої "стабільності" як у 2010-13 роках нам не треба.
"Веселые картинки" (с) - курс шекеля к доллару Стабильная ревальвация. Начали добывать свой газ, да еще собираются экспортировать. Результат: внутренние цены (в том числе и на газ) постоянно растут
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
vovan_prm написав:+/-1 грн - это чуть более 4% при текущем Не многовато ли вы хотите от гривни???
Поправлю вас. +/- 1 грн - це плюс/мінус 4% тобто разом коливання до 8% в рік. І так, це просто хотілка. Маю право
Ок. Пусть так. Вы хотите от валюты эмерджин маркет стабильности на уровне резервных валют. Вам не кажутся такие ожидания несколько завышенными???
Значит, все таки "эмерджин маркет"? Но ведь тогда и отношение к валюте соответственное, как и способ ее использования. Вот Вы, к примеру, не стали бы вкладываться в валюты эмерджин маркетс - особонно, для сбережения. Скажете, не хватает информации о конкретном рынке? - а о нашем рынке у Вас достаточно информации? Например, Вы, конечно же, точно знали, что именно 24 декабря, ни раньше, ни позже, НБУ объявит валютный аукцион на весьма внушительную и непонятно чем мотивированную сумму, чем развернет тренд? - Нет? - так с чего Вы взяли, что знаете местный рынок? А без знания рынка что вообще можно скзать о его валюте, кроме того, что она существует? Курс не первичен, а то, что первично, сильно изменилось? Не ожидания, я имею в виду, а реалии? Вот то-то же.
Не видать Realistу его мечты, по крайней мере, в ближайшее время. А жаль...
Банки с наибольшим количеством овгз-пустышек стали "найпрыбутковишымы". Чем они с вкладчиками будут расплачиваться - тоже овгз выдадут, или сразу под нож, как "Украина".
НБУ назвав найприбутковіші банки в 2019 році
Левову частку всіх прибутків у 2019 році згенерували державні банки. Їхня доля у загальному показнику становить 59%. Практично всі вони наростили прибуток.
Найкращий результат у Приватбанку, який за підсумками року заробив 32,6 млрд грн. Це більше половини від того, що отримали всі банки разом. Приват був лідером і минулого року, але тоді його прибуток був значно менший — біля 11,7 млрд грн.
Укргазбанк наростив свій прибуток майже на 70% — до 1,3 млрд грн і посів друге місце серед держбанків.
Прибуток Укрексімбанку за 12 місяців також перетнув позначку 1 мільярд гривень.
Скромніші показники в Ощадбанку. Йому вдалось заробити майже 277 млн грн. Це на 71% більше, ніж роком раніше.
В Україні працює 20 банків з іноземним капіталом. За підсумками 2019 року їх сумарний прибуток досяг 18,5 млрд грн.
Найбільше серед фінустанов цієї групи заробив Райффайзен Банк Аваль — понад 4,7 млрд грн. Щоправда це на 7% менше, ніж у 2018 році.
Дещо скоротив свої прибутки й Укрсиббанк. Він заробив близько 2,5 млрд грн., це майже на 80 млн менше, ніж роком раніше.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
То вже можна казати, що нарешті економічний цикл росту завершиться і почалась "економічна криза" чи ще почекати дані від Німців, та Європи загалом? Яка бульбашка лопне першою? Враховуючи, що кредитних грошей в системі стільки, що їх не має куди дівати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Moneta написав:Банки с наибольшим количеством овгз-пустышек стали "найпрыбутковишымы". Чем они с вкладчиками будут расплачиваться - тоже овгз выдадут, или сразу под нож, как "Украина".
НБУ назвав найприбутковіші банки в 2019 році
Дивіться на це із іншого боку. Держава декларує що буде продавати держбанки. Їхні прибутки ростуть, значить зростає і вартість цих установ. Ну а фактично держбанки та державні ОВДП - це одні і ті ж гроші просто в різних кишенях піджака Мінфіну. Так що не все так страшно.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Moneta написав:Банки с наибольшим количеством овгз-пустышек стали "найпрыбутковишымы". Чем они с вкладчиками будут расплачиваться - тоже овгз выдадут, или сразу под нож, как "Украина".
НБУ назвав найприбутковіші банки в 2019 році
Дивіться на це із іншого боку. Держава декларує що буде продавати держбанки. Їхні прибутки ростуть, значить зростає і вартість цих установ. Ну а фактично держбанки та державні ОВДП - це одні і ті ж гроші просто в різних кишенях піджака Мінфіну. Так що не все так страшно.
Так сейчас продавать госы - наилучшее время. Или они мирового кризиса ждут? Кстати, как только госбанков на рынке останется меньше 10%, ставки на депо снова вырастут до времен 2013г, что тоже хорошо нашему лыхварскому брату. Т.к. состояние экономики такоеже как в 2013 - преддефолтное. А ставки в 2 раза ниже, все изза того что лера-200 зачистила уйму комбанков, рейдернула Приват и банковская система стала государственной с вкраплениями частной.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 17 лют, 2020 14:18, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
slonic32 написав:НБУ продовжує гадити. На міжбанку грає проти зміцнення гривні. Інтереси кучерявої бабулі та рудого татарина понад усе!
Так я не понял кому верить,тут обвалы пророчат на вечер, бугагашечки устраивают и кричат,что везде пирамиды,а вы не поддаётесь на провокации и говорите о том,что НБУ таки выкупает валюту и препятствует укреплению?
Если серьёзно,то думаю курс 24.50 это конечно договорняк,но он приятный для гривнеоптимистов,бюджет тоже надо выполнять,все понимают какой звездец идёт в мире в куче секторов экономики,а ведь мы сырьевой придаток,не производим айфонов для идиотов,мало добавочной стоимости. Так что всё нормально,падаем но умеренно,всем обвалистам назло)))
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 17 лют, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.