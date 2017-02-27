Додано: Пон 17 лют, 2020 15:46

Зі статистики НБУ випливає, що в Приватбанку на 01.01.2020 валютні зобов`язання перевищували валютні активи на 38,9 млрд грн (1,64 млрд дол), в Укрексімбанку - на 25,7 млрд грн (1,1 млрд дол), в Ощадбанку - на 16,4 млрд грн (692 млн дол).



Щодо решти банків, які працюють на українському ринку, то помітне перевищення валютних зобов`язань над валютними активами на 01.01.2020 було в т.ч. у банку "Південний" (995 млн грн, або 42 млн дол), Мегабанку (292 млн грн, або 12,3 млн дол), Універсал Банку (282 млн грн, або 12 млн дол).



Як писав Finbalance, на початок 2019 року валютні зобов`язання Приватбанку перевищували його валютні активи на 1,83 млрд дол, в Укрексімбанку - на 963 млн дол, в Ощадбанку - на 893 млн дол (тобто сукупно - на 3,68 млрд дол).



Вказана різниця між валютними активами та пасивами робить, зокрема, держбанки чутливими до сценарію ослаблення гривні (з супровідною переоцінкою в гривневому еквіваленті валютних активів і зобов’язань).



Мінімізувати ризики для валютних вкладників цих держбанків покликане в т.ч. внесені урядом в їх статутний капітал держоблігації, індексовані на курс долара. Щоправда, в разі девальвації це означає збільшення витрат держави по відповідним цінним паперам.

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