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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3898389939003901

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 305
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
52
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... що там курс? - ніяк запчастин до рОкети не знайдуть? :lol:
- ох там вже сьогодні Сомик 2 баяна порве, що курс не росте, а вже на носі посівна :lol:
... давай, Сомик - роби їх разом! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:31

  slonic32 написав:НБУ продовжує гадити. На міжбанку грає проти зміцнення гривні. Інтереси кучерявої бабулі та рудого татарина понад усе! :evil:


Никогда не понимал, зачем нужно укрепление гривни.
Если вы зарабатываете в гривне, и в гривне собираетесь тратить, то вас курс доллара не должен интересовать от слова вообще.

Зарабатывая в долларе - укрепление гривни не выгодно.

Если же вы хотите зарабатывать в гривне "больше долларов" за счет укрепления гривни, то, тем самым, признаете, что настоящие деньги все же доллар, а гривня - фантик. В этом случае ваши активы должны быть валютными, и укрепление гривни лишь уменьшает их покупательную способность в Украине.

Разве что, доллар вы хотели бы иметь, но не имеете. И лишь надеетесь откупиться подешевле. Тогда время скупаться.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:29

Курс на сейчас:

Харьков 24.35 - 24.40 (утром 24.41 - 24.45)
Сумы 24.30 - 24.40 (24.35 - 24.45)
Полтава 24.30 - 24.40 (24.40 - 24.52)
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:30

Інтервенції Нацбанку з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 10-14 лютого становили 165,5 млн доларів - удвічі менше, ніж тижнем раніше (362,5 млн доларів).
З початку 2020 року чиста купівля валюти НБУ становила 581 млн доларів.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/17/657141/

На долго ли хватит сил у НБУ? Похоже что после подписания МВФ так высоко не будет стоять нацбанк...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:45

  vovakwasov написав:
  slonic32 написав:НБУ продовжує гадити. На міжбанку грає проти зміцнення гривні. Інтереси кучерявої бабулі та рудого татарина понад усе! :evil:


може просто потрібна валюта для розрахунків по борговим зобов'язанням?


Можливо, вигідніше зачекати 2-3 тижня і закупитись валютою по 23?

  sergey_sryvkin написав:
Никогда не понимал, зачем нужно укрепление гривни.
Если вы зарабатываете в гривне, и в гривне собираетесь тратить, то вас курс доллара не должен интересовать от слова вообще.

Зарабатывая в долларе - укрепление гривни не выгодно.

Если же вы хотите зарабатывать в гривне "больше долларов" за счет укрепления гривни, то, тем самым, признаете, что настоящие деньги все же доллар, а гривня - фантик. В этом случае ваши активы должны быть валютными, и укрепление гривни лишь уменьшает их покупательную способность в Украине.

Разве что, доллар вы хотели бы иметь, но не имеете. И лишь надеетесь откупиться подешевле. Тогда время скупаться.


Практично у всіх в Україні доходи у гривні. Міцна нацвалюта вигідна всім
Востаннє редагувалось slonic32 в Пон 17 лют, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:46

Держбанкам потрібна валюта?

Зі статистики НБУ випливає, що в Приватбанку на 01.01.2020 валютні зобов`язання перевищували валютні активи на 38,9 млрд грн (1,64 млрд дол), в Укрексімбанку - на 25,7 млрд грн (1,1 млрд дол), в Ощадбанку - на 16,4 млрд грн (692 млн дол).

Щодо решти банків, які працюють на українському ринку, то помітне перевищення валютних зобов`язань над валютними активами на 01.01.2020 було в т.ч. у банку "Південний" (995 млн грн, або 42 млн дол), Мегабанку (292 млн грн, або 12,3 млн дол), Універсал Банку (282 млн грн, або 12 млн дол).

Як писав Finbalance, на початок 2019 року валютні зобов`язання Приватбанку перевищували його валютні активи на 1,83 млрд дол, в Укрексімбанку - на 963 млн дол, в Ощадбанку - на 893 млн дол (тобто сукупно - на 3,68 млрд дол).

Вказана різниця між валютними активами та пасивами робить, зокрема, держбанки чутливими до сценарію ослаблення гривні (з супровідною переоцінкою в гривневому еквіваленті валютних активів і зобов’язань).

Мінімізувати ризики для валютних вкладників цих держбанків покликане в т.ч. внесені урядом в їх статутний капітал держоблігації, індексовані на курс долара. Щоправда, в разі девальвації це означає збільшення витрат держави по відповідним цінним паперам.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:48

За даними НБУ, в січні його чисті валютні резерви (без врахуванння коштів, запозичених в МВФ) зросли 1,025 млрд дол - до 16,8 млрд дол.

При цьому валові валютні резерви (з урахування коштів, запозичених в МВФ) зросли на 0,99 млрд дол - до 26,3 млрд дол.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:00

  sergey_sryvkin написав:Никогда не понимал, зачем нужно укрепление гривни.
Если вы зарабатываете в гривне, и в гривне собираетесь тратить, то вас курс доллара не должен интересовать от слова вообще.

Ага, а смартфоны, машины и прочую электронику вы украинские покупаете? Не говоря уже про нефть с газом. А уж при укреплении гривны и другой импорт в Украину просто валом прёт, убивая отечественного производителя.

  slonic32 написав:Можливо, вигідніше зачекати 2-3 тижня і закупитись валютою по 23?

Откуда такой оптимизм? думаете, на 8-е марта мужики прям завалят долларом обменки? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  slonic32 написав:Можливо, вигідніше зачекати 2-3 тижня і закупитись валютою по 23?
кто ж вам сделает такой курс :?: поезд ушел.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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