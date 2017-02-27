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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:15
Dobrofey написав: sergey_sryvkin написав:
Никогда не понимал, зачем нужно укрепление гривни.
Если вы зарабатываете в гривне, и в гривне собираетесь тратить, то вас курс доллара не должен интересовать от слова вообще.
Ага, а смартфоны, машины и прочую электронику вы украинские покупаете? Не говоря уже про нефть с газом. А уж при укреплении гривны и другой импорт в Украину просто валом прёт, убивая отечественного производителя.
Кстате про нефть с газом: вроде и сами цены на нефть упали, и покупка за загнивающий доллар, и акцизы вроде в ослабевших еврах - а ценник на заправке практически на месте.
Как так та?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:18
Dobrofey написав:
А уж при укреплении гривны и другой импорт в Украину просто валом прёт, убивая отечественного производителя.
Вітчизняного виробника вбиває убогість
продукції, а не дешевий імпорт.
Dobrofey написав:
Откуда такой оптимизм? думаете, на 8-е марта мужики прям завалят долларом обменки?
Proofy написав:
кто ж вам сделает такой курс
поезд ушел.
Мова йшла про курс, по якому закупає валюту НБУ для поповнення своїх резервів.
Він сам собі злобний буратіно. До 23 не опускається через ці самі покупки. Достатньо утриматись від інтервенцій на 2-3 тижня і курс впаде. Можна буде дешево попвняти резерви.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:52
slonic32 написав:
Мова йшла про курс, по якому закупає валюту НБУ для поповнення своїх резервів.
Він сам собі злобний буратіно. До 23 не опускається через ці самі покупки. Достатньо утриматись від інтервенцій на 2-3 тижня і курс впаде. Можна буде дешево поповняти резерви.
Вас, пересічних учасників валютного ринку не зрозумієш.
Відкуповує (якщо) НБУ валюту, щоб курс не просідав різко - вам не догода. Адже можна було дешевше купити і не витрачати гривню (до речі емітовану під цю ж валюту, а не бюджетну).
А якщо би НБУ не вийшов на МБ і курс впав до 23/23,5 - то пів форуму би кричало, що НБУ ПЕРШИЙ і Головний барига та Загоняло.
Ви якось там визначтесь. І або хрестик зніміть або труси надіньте (с)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:21
sergey_sryvkin
Никогда не понимал, зачем нужно укрепление гривни.
Если вы зарабатываете в гривне, и в гривне собираетесь тратить, то вас курс доллара не должен интересовать от слова вообще.
Большей дурости сложно представить. Чем вы руководствовались при написании этих глупейших слов?)
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:29
Realist написав:
Вас, пересічних учасників валютного ринку не зрозумієш.
Відкуповує (якщо) НБУ валюту, щоб курс не просідав різко - вам не догода. Адже можна було дешевше купити і не витрачати гривню (до речі емітовану під цю ж валюту, а не бюджетну).
А якщо би НБУ не вийшов на МБ і курс впав до 23/23,5 - то пів форуму би кричало, що НБУ ПЕРШИЙ і Головний барига та Загоняло.
Ви якось там визначтесь. І або хрестик зніміть або труси надіньте (с)
Ви проецюєте свою уяву на реалність.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:30
Dobrofey написав: sergey_sryvkin написав:
Никогда не понимал, зачем нужно укрепление гривни.
Если вы зарабатываете в гривне, и в гривне собираетесь тратить, то вас курс доллара не должен интересовать от слова вообще.
Ага, а смартфоны, машины и прочую электронику вы украинские покупаете? Не говоря уже про нефть с газом. А уж при укреплении гривны и другой импорт в Украину просто валом прёт, убивая отечественного производителя.
эээ, какого еще украинского производителя? У нас есть производители "смартфонов, машин и прочей электроники", я что-то пропустил?
Как правильно тут написали выше - наших производителей убивает убогость их товара, и выживают они пока еще только за счет того что в стране пока еще есть избыток квалифицированных кадров, готовых работать за копейки, что делает убогий товар еще и дешевым и занимает свою нишу - но и это тает с каждым днем, дурных работать за копейки все меньше - и чем скорее эти горе-производители, бизнесмены из 90х, загнутся -тем скорее появятся другие - те которые будут воевать за качество товара а не лоббировать бедность в стране
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
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