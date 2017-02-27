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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3899390039013902

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 305
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
52
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:30

  Dobrofey написав:
  sergey_sryvkin написав:Никогда не понимал, зачем нужно укрепление гривни.
Если вы зарабатываете в гривне, и в гривне собираетесь тратить, то вас курс доллара не должен интересовать от слова вообще.

Ага, а смартфоны, машины и прочую электронику вы украинские покупаете? Не говоря уже про нефть с газом. А уж при укреплении гривны и другой импорт в Украину просто валом прёт, убивая отечественного производителя.


эээ, какого еще украинского производителя? У нас есть производители "смартфонов, машин и прочей электроники", я что-то пропустил? :roll:

Как правильно тут написали выше - наших производителей убивает убогость их товара, и выживают они пока еще только за счет того что в стране пока еще есть избыток квалифицированных кадров, готовых работать за копейки, что делает убогий товар еще и дешевым и занимает свою нишу - но и это тает с каждым днем, дурных работать за копейки все меньше - и чем скорее эти горе-производители, бизнесмены из 90х, загнутся -тем скорее появятся другие - те которые будут воевать за качество товара а не лоббировать бедность в стране :evil:
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:06

  vano80 написав:
  kluychkooleg написав:
  vano80 написав:А зачем каждому. :mrgreen: Минус работающие за бугром. Минус чиновники всех мастей. Минус айтишники :mrgreen:


Можно написать короче - всем лентяям и нищебродам.


Ты в какой стране живешь? Ты не в курсе, что у нас кроме министерки на нищенской зарплате в 36, купа пенсов на 2,5? Это люди которые построили инфраструктуру, которую эта министерка добивает, почти в нее не вкладываясь.
Ты хочешь дать денег судье вовку, который ужке давно наколядовал себе на тихую жизнь, и будет получать хорошую пенсию, за решения свои, "абсолютно честные"? :mrgreen:

А інфраструктуру в ті часи будували безкоштовно, без зарплати?! Тобто, якщо нині хтось будує логістичний центр «Рошен» в Яготині, то він з часом може на щось претендувати, якщо керуватись вашою логікою?!
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:14

  slonic32 написав:Мова йшла про курс, по якому закупає валюту НБУ для поповнення своїх резервів.
Він сам собі злобний буратіно. До 23 не опускається через ці самі покупки. Достатньо утриматись від інтервенцій на 2-3 тижня і курс впаде. Можна буде дешево попвняти резерви.

Если НБУ 2-3 недели не будет откупать, то курс таки просядет. Но когда потом НБУ начнёт откупать всё то, что не откупил за 2-3 недели, курс таки моментально взлетит. В итоге, в среднем у НБУ будет то же самое, но вместо стабильного курса будут дикие качели.

А функция регулятора - как раз их не допускать...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:16

Научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чжан Цзяжуй заявил, что в первом квартале Китай уже потерял почти 1 трлн юаней ($143,1 млрд), что составляет около 1% от ВВП страны.

https://argumenti.ru/zharkoye_iz_blogov/2020/02/650733
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:16

  katso написав:эээ, какого еще украинского производителя? У нас есть производители "смартфонов, машин и прочей электроники", я что-то пропустил? :roll:

Ну, есть такие смартфоны Sigma, производства ПО "Маяк"...

Что, конечно, не отменяет главную мысль про убогость...
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:41

  slonic32 написав:НБУ продовжує гадити. На міжбанку грає проти зміцнення гривні. Інтереси кучерявої бабулі та рудого татарина понад усе! :evil:

При РЕАЛЬНОМ курсе гривны около 10 все это просто цирк.
Из страны уехало куча народу- за 3 года только официально завезли в страну 50 МИЛЛИАРДОВ долларов- это ж сколько эшелонов бумаги надо было напечатать, что бы их выкупить
И да - продолжать покупать эти 12-15 миллиардов долларов каждый год,на которые живут тут семьи заробитчан.
У меня сын, его друзья, крестник, многие соседи - 3 года назад получали 12-15 к грн, и покупали доллары на заначку -ослабляя гривну,а теперь КАЖДЫЙ месяц переводят от 500 до 4000 евро - это все несется в обменники.
НБУ надо печатать каждые несколько лет лишний ТРИЛЛИОН гривен , что бы выкупить этот поток валюты - иначе через 10 лет курс будет 1 к 1 :D
espi
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:00

  Grey001 написав:Если НБУ 2-3 недели не будет откупать, то курс таки просядет. Но когда потом НБУ начнёт откупать всё то, что не откупил за 2-3 недели, курс таки моментально взлетит. В итоге, в среднем у НБУ будет то же самое, но вместо стабильного курса будут дикие качели.

А функция регулятора - как раз их не допускать...


Якщо буде чіткий месседж, що НБУ не заважатиме зміцненю гривні, то ніякого моментального злету не буде. При стабільній ревальвації буде достатня кількість бажаючих бозбутися валюти.
slonic32
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:01

  espi написав:
  slonic32 написав:НБУ продовжує гадити. На міжбанку грає проти зміцнення гривні. Інтереси кучерявої бабулі та рудого татарина понад усе! :evil:

При РЕАЛЬНОМ курсе гривны около 10 все это просто цирк.
Из страны уехало куча народу- за 3 года только официально завезли в страну 50 МИЛЛИАРДОВ долларов- это ж сколько эшелонов бумаги надо было напечатать, что бы их выкупить
И да - продолжать покупать эти 12-15 миллиардов долларов каждый год,на которые живут тут семьи заробитчан.
У меня сын, его друзья, крестник, многие соседи - 3 года назад получали 12-15 к грн, и покупали доллары на заначку -ослабляя гривну,а теперь КАЖДЫЙ месяц переводят от 500 до 4000 евро - это все несется в обменники.
НБУ надо печатать каждые несколько лет лишний ТРИЛЛИОН гривен , что бы выкупить этот поток валюты - иначе через 10 лет курс будет 1 к 1 :D

Ви вселяєте оптимізм. :)
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