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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:22
slonic32 написав:
Якщо буде чіткий месседж, що НБУ не заважатиме зміцненю гривні, то ніякого моментального злету не буде. При стабільній ревальвації буде достатня кількість бажаючих бозбутися валюти.
ДС называл такой мессадж "вербальная интервенция". Срабатывало на день, максимум...
Какая может быть ревальвация при отрицательном торговом балланссе? Только спекулятивная...
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:50
Grey001 написав:
ДС называл такой мессадж "вербальная интервенция". Срабатывало на день, максимум...
Не словом, а ділом...
Grey001 написав:
Какая может быть ревальвация при отрицательном торговом балланссе? Только спекулятивная...
Дефіцит торгового балансу перекривають заробітчани, а якщо врахувати ще й послуги, інвестиції, кредити і т.д., то вийде плюс на кілька ярдів дол.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:58
espi написав: slonic32 написав:
НБУ продовжує гадити. На міжбанку грає проти зміцнення гривні. Інтереси кучерявої бабулі та рудого татарина понад усе!
При РЕАЛЬНОМ курсе гривны около 10 все это просто цирк.
Из страны уехало куча народу- за 3 года только официально завезли в страну 50 МИЛЛИАРДОВ долларов- это ж сколько эшелонов бумаги надо было напечатать, что бы их выкупить
И да - продолжать покупать эти 12-15 миллиардов долларов каждый год,на которые живут тут семьи заробитчан.
У меня сын, его друзья, крестник, многие соседи - 3 года назад получали 12-15 к грн, и покупали доллары на заначку -ослабляя гривну,а теперь КАЖДЫЙ месяц переводят от 500 до 4000 евро - это все несется в обменники.
НБУ надо печатать каждые несколько лет лишний ТРИЛЛИОН гривен , что бы выкупить этот поток валюты - иначе через 10 лет курс будет 1 к 1
дай контакт своего диллера
можешь в личку
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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