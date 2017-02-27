slonic32 написав:НБУ продовжує гадити. На міжбанку грає проти зміцнення гривні. Інтереси кучерявої бабулі та рудого татарина понад усе!
При РЕАЛЬНОМ курсе гривны около 10 все это просто цирк. Из страны уехало куча народу- за 3 года только официально завезли в страну 50 МИЛЛИАРДОВ долларов- это ж сколько эшелонов бумаги надо было напечатать, что бы их выкупить И да - продолжать покупать эти 12-15 миллиардов долларов каждый год,на которые живут тут семьи заробитчан. У меня сын, его друзья, крестник, многие соседи - 3 года назад получали 12-15 к грн, и покупали доллары на заначку -ослабляя гривну,а теперь КАЖДЫЙ месяц переводят от 500 до 4000 евро - это все несется в обменники. НБУ надо печатать каждые несколько лет лишний ТРИЛЛИОН гривен , что бы выкупить этот поток валюты - иначе через 10 лет курс будет 1 к 1
дай контакт своего диллера можешь в личку
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Товарищи соконфетники! Прошу совета. Завершился небольшой депозит и банка выдала его весьма бывалыми баксами. Как обновить? Ранее проскакивала инфа, что можно через Бегемота, но непонятно какова вероятность получить в кассе новый образец. И как грамотно это делать? Через бегемот-вклад? Открывать как - лично в отделении или удаленно и как его пополнять - столбики едят зелень? Не было раньше такой необходимости вот и не вникал. Если кто может предметно, то, пожалуйста в ЛС. Спасибо.
katso написав:Как правильно тут написали выше - наших производителей убивает убогость их товара, и выживают они пока еще только за счет того что в стране пока еще есть избыток квалифицированных кадров, готовых работать за копейки, что делает убогий товар еще и дешевым и занимает свою нишу - но и это тает с каждым днем, дурных работать за копейки все меньше - и чем скорее эти горе-производители, бизнесмены из 90х, загнутся -тем скорее появятся другие - те которые будут воевать за качество товара а не лоббировать бедность в стране
Да,да! Вот так вот внезапно возьмут и появятся! И будут лоббировать богатство в стране и будут зарплаты платить по 4000 долларов(или евро - каждый будет выбирать что ему больше нравится!) И потекут молочные реки среди ЗЕлёных кисельных берегов!
Moneta написав:Банки с наибольшим количеством овгз-пустышек стали "найпрыбутковишымы". Чем они с вкладчиками будут расплачиваться - тоже овгз выдадут, или сразу под нож, как "Украина".
НБУ назвав найприбутковіші банки в 2019 році
Дивіться на це із іншого боку. Держава декларує що буде продавати держбанки. Їхні прибутки ростуть, значить зростає і вартість цих установ. Ну а фактично держбанки та державні ОВДП - це одні і ті ж гроші просто в різних кишенях піджака Мінфіну. Так що не все так страшно.
Мне все больше и больше ситуация в Украине с НБУ и его политикой напоминает знаменитое количественное ослабление доллара, а потом и евро. QE по украински осуществляется через гривневые ОВГЗ за валюту, что повышает доход спекулянтов и снижает инфляцию изза падение курса иностранных валют к гривне. Такая картина вполне может продолжаться весь срок нахождения Зеленского на посту президента. Тем более подобный опыт Ющенко, можно сказать, что доказывает возможность длительного по времени роста курса гривни при отрицательном сальдо внешней торговли очень уж убедительно.
Единственно, что отличает политику Ющенко от нынешней политики - это молодость и напор нынешнего президента. Ну, а при Ющенко многим жилось очень жирно за счет инвесторов, зашедших в страну, хотя многие из них были обычными спекулянтами.
buratinyo написав:Как заработать на евро, если у вас они еще сохранились - это второй вопрос. Я бы начал искать распродажи высококачественных товаров со складов в ЕС, владельцы которых потеряли рынки сбыта в Великобритании.
Что уже так взяли и потеряли? А ничего что до конца года действует переходный период с сохранением всех торговых соглашений? А за это время заключат новые уже не в рамках ЕС, но торговать не хуже будут:
До конца 2020 года будет переходный период, в течение которого сторонам необходимо договориться о дальнейших торговых отношениях. ЕС предлагает Лондону соглашение, основанное на равной конкуренции без пошлин и квот. Великобритания ожидает, что ЕС "выполнит свои обязательства" предложить Лондону соглашение о свободной торговле вроде того, которое есть у Канады.
Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) представители Канады и Европейского Союза подписали в октябре 2016 года. Она предусматривала устранение пошлин на торговлю на 99% всех видов товаров.
sergey_sryvkin написав:Никогда не понимал, зачем нужно укрепление гривни. Если вы зарабатываете в гривне, и в гривне собираетесь тратить, то вас курс доллара не должен интересовать от слова вообще.
Ага, а смартфоны, машины и прочую электронику вы украинские покупаете? Не говоря уже про нефть с газом. А уж при укреплении гривны и другой импорт в Украину просто валом прёт, убивая отечественного производителя.
эээ, какого еще украинского производителя? У нас есть производители "смартфонов, машин и прочей электроники", я что-то пропустил?
Как правильно тут написали выше - наших производителей убивает убогость их товара, и выживают они пока еще только за счет того что в стране пока еще есть избыток квалифицированных кадров, готовых работать за копейки, что делает убогий товар еще и дешевым и занимает свою нишу - но и это тает с каждым днем, дурных работать за копейки все меньше - и чем скорее эти горе-производители, бизнесмены из 90х, загнутся -тем скорее появятся другие - те которые будут воевать за качество товара а не лоббировать бедность в стране
Бедность в стране лоббируют олигархи. Я думал, что на финансовом форуме это как дважды два. Причины то очевидны - легче управлять бедными людьми, больше на них можно зарабатывать. Помешать этому может исключительно один игрок на рынке труда - это государство Украина.
Как государство может помешать - за счет внедрения политики высокой конкуренции на ключевых рынках, за счет внедрения практики повышения благосостояния народа путем направления выплат ему из прибылей госкомпаний. Это повысит спрос и благоприятно скажется на экономике.
sergey_sryvkin написав:Никогда не понимал, зачем нужно укрепление гривни. Если вы зарабатываете в гривне, и в гривне собираетесь тратить, то вас курс доллара не должен интересовать от слова вообще.
Ага, а смартфоны, машины и прочую электронику вы украинские покупаете? Не говоря уже про нефть с газом. А уж при укреплении гривны и другой импорт в Украину просто валом прёт, убивая отечественного производителя.
эээ, какого еще украинского производителя? У нас есть производители "смартфонов, машин и прочей электроники", я что-то пропустил?
Как правильно тут написали выше - наших производителей убивает убогость их товара, и выживают они пока еще только за счет того что в стране пока еще есть избыток квалифицированных кадров, готовых работать за копейки, что делает убогий товар еще и дешевым и занимает свою нишу - но и это тает с каждым днем, дурных работать за копейки все меньше - и чем скорее эти горе-производители, бизнесмены из 90х, загнутся -тем скорее появятся другие - те которые будут воевать за качество товара а не лоббировать бедность в стране
Бедность в стране лоббируют олигархи. Я думал, что на финансовом форуме это как дважды два. Причины то очевидны - легче управлять бедными людьми, больше на них можно зарабатывать. Помешать этому может исключительно один игрок на рынке труда - это государство Украина.
Как государство может помешать - за счет внедрения политики высокой конкуренции на ключевых рынках, за счет внедрения практики повышения благосостояния народа путем направления выплат ему из прибылей госкомпаний. Это повысит спрос и благоприятно скажется на экономике.[/quote]
Государство Украина ,это и есть несколько олигархов.