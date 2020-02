Додано: Пон 17 лют, 2020 19:58

espi написав: slonic32 написав: НБУ продовжує гадити. На міжбанку грає проти зміцнення гривні. Інтереси кучерявої бабулі та рудого татарина понад усе! НБУ продовжує гадити. На міжбанку грає проти зміцнення гривні. Інтереси кучерявої бабулі та рудого татарина понад усе!

При РЕАЛЬНОМ курсе гривны около 10 все это просто цирк.

Из страны уехало куча народу- за 3 года только официально завезли в страну 50 МИЛЛИАРДОВ долларов- это ж сколько эшелонов бумаги надо было напечатать, что бы их выкупить

И да - продолжать покупать эти 12-15 миллиардов долларов каждый год,на которые живут тут семьи заробитчан.

У меня сын, его друзья, крестник, многие соседи - 3 года назад получали 12-15 к грн, и покупали доллары на заначку -ослабляя гривну,а теперь КАЖДЫЙ месяц переводят от 500 до 4000 евро - это все несется в обменники.

НБУ надо печатать каждые несколько лет лишний ТРИЛЛИОН гривен , что бы выкупить этот поток валюты - иначе через 10 лет курс будет 1 к 1 При РЕАЛЬНОМ курсе гривны около 10 все это просто цирк.Из страны уехало куча народу- за 3 года только официально завезли в страну 50 МИЛЛИАРДОВ долларов- это ж сколько эшелонов бумаги надо было напечатать, что бы их выкупитьИ да - продолжать покупать эти 12-15 миллиардов долларов каждый год,на которые живут тут семьи заробитчан.У меня сын, его друзья, крестник, многие соседи - 3 года назад получали 12-15 к грн, и покупали доллары на заначку -ослабляя гривну,а теперь КАЖДЫЙ месяц переводят от 500 до 4000 евро - это все несется в обменники.НБУ надо печатать каждые несколько лет лишний ТРИЛЛИОН гривен , что бы выкупить этот поток валюты - иначе через 10 лет курс будет 1 к 1



дай контакт своего диллера можешь в личку дай контакт своего диллераможешь в личку

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.