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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3901390239033904

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 306
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
52
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:43

  холява написав:Бедность в стране лоббируют олигархи. Я думал, что на финансовом форуме это как дважды два. Причины то очевидны - легче управлять бедными людьми, больше на них можно зарабатывать. Помешать этому может исключительно один игрок на рынке труда - это государство Украина.
Є два типи олігархів
Перші - основний прибуток отримують від експорту - цим цікава дешева робоча сила
Другі основний прибуток отримують всередині Держави - цим цікаво багаті споживачі...

Тому Україну і ковбасить
Перша категорія постійно бодається другою
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:43

  komp написав:Что уже так взяли и потеряли?
А ничего что до конца года действует переходный период с сохранением всех торговых соглашений?
А за это время заключат новые уже не в рамках ЕС, но торговать не хуже будут:

Дурак думками богатеет. Зачем Великобритании, а вернее людям, замутившим выход Великобритании из ЕС оставлять те же условия для торговли с ЕС???

У Великобритании явно другие приоритеты, она разочарована доходностью, которую ей принесло членство в ЕС.

Неужели это не очевидно? И кто-то мне тут еще мешает ковырятся в носу (с) :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:59

  budivelnik написав:Є два типи олігархів
Перші - основний прибуток отримують від експорту - цим цікава дешева робоча сила
Другі основний прибуток отримують всередині Держави - цим цікаво багаті споживачі...

Тому Україну і ковбасить
Перша категорія постійно бодається другою


В моем представлении все немного не так. Олигархи естественно уже во власти давно, а вернее они чаще всего сами из власти и появились.

Про доходы от экспорта. Они сейчас настолько скромны, что их доходами то стыдно называть. Поэтому экспортеры только рады продавать свою г*** на внутреннем рынке как и импортеры. Поэтому богатые потребители внутри Украины это выгодно абсолютно для всех олигархов. Но тогда почему нет богатых среднестатистических потребителей внутри Украины, если они нужны олигархам? Да только потому что государственное регулирование этого процесса хромает, причем на обе ноги, хотя периодически попытки повысить благосостояние граждан делались всегда. Но в недостаточной мере. К примеру, вспомним Юлину тысячу. Вспомним заметное и пусть только в гривнах "повышение" зарплат и пенсий от порошенко. При Кучме тоже повышение зарплат было постоянным, но в недостаточных темпах.

Сейчас тоже периодически появляются разговоры о том, что политика Бернаке по разбрасыванию денег с вертолета очень благоприятно действует на реальную экономику, хотя и имеет кучу побочных эффектов. Взять хотя бы идею о том, чтобы выплатить каждому украинцу по 100 долларов из 2,9 млрд долларов, полученных госкомпанией Нефтегаз от России по выигранному суду. Это хорошая идея - раздать всем. Это намного лучше, чем выплатить менеджменту компании, потому что они выведут бабки в офф-шоры, а экономика Украины не получит дополнительного внутреннего спроса на товары и услуги.

Это же классическая экономическая теория с элементами Кейнсианства. Стыдно в ней не разбираться.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:01

  komp написав:
  katso написав:чем скорее эти горе-производители, бизнесмены из 90х, загнутся -тем скорее появятся другие - те которые будут воевать за качество товара а не лоббировать бедность в стране :evil:



Ага. Зробити всіх багатими легко - треба просто винищити всіх бідних...
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 3901390239033904
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