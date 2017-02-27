Додано: Пон 17 лют, 2020 21:59

budivelnik написав: Є два типи олігархів

Перші - основний прибуток отримують від експорту - цим цікава дешева робоча сила

Другі основний прибуток отримують всередині Держави - цим цікаво багаті споживачі...



Тому Україну і ковбасить

Перша категорія постійно бодається другою Є два типи олігархівПерші - основний прибуток отримують від експорту - цим цікава дешева робоча силаДругі основний прибуток отримують всередині Держави - цим цікаво багаті споживачі...Тому Україну і ковбаситьПерша категорія постійно бодається другою

В моем представлении все немного не так. Олигархи естественно уже во власти давно, а вернее они чаще всего сами из власти и появились.Про доходы от экспорта. Они сейчас настолько скромны, что их доходами то стыдно называть. Поэтому экспортеры только рады продавать свою г*** на внутреннем рынке как и импортеры. Поэтому богатые потребители внутри Украины это выгодно абсолютно для всех олигархов. Но тогда почему нет богатых среднестатистических потребителей внутри Украины, если они нужны олигархам? Да только потому что государственное регулирование этого процесса хромает, причем на обе ноги, хотя периодически попытки повысить благосостояние граждан делались всегда. Но в недостаточной мере. К примеру, вспомним Юлину тысячу. Вспомним заметное и пусть только в гривнах "повышение" зарплат и пенсий от порошенко. При Кучме тоже повышение зарплат было постоянным, но в недостаточных темпах.Сейчас тоже периодически появляются разговоры о том, что политика Бернаке по разбрасыванию денег с вертолета очень благоприятно действует на реальную экономику, хотя и имеет кучу побочных эффектов. Взять хотя бы идею о том, чтобы выплатить каждому украинцу по 100 долларов из 2,9 млрд долларов, полученных госкомпанией Нефтегаз от России по выигранному суду. Это хорошая идея - раздать всем. Это намного лучше, чем выплатить менеджменту компании, потому что они выведут бабки в офф-шоры, а экономика Украины не получит дополнительного внутреннего спроса на товары и услуги.Это же классическая экономическая теория с элементами Кейнсианства. Стыдно в ней не разбираться.