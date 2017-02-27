sergey_sryvkin написав:Никогда не понимал, зачем нужно укрепление гривни. Если вы зарабатываете в гривне, и в гривне собираетесь тратить, то вас курс доллара не должен интересовать от слова вообще.
Ага, а смартфоны, машины и прочую электронику вы украинские покупаете? Не говоря уже про нефть с газом. А уж при укреплении гривны и другой импорт в Украину просто валом прёт, убивая отечественного производителя.
эээ, какого еще украинского производителя? У нас есть производители "смартфонов, машин и прочей электроники", я что-то пропустил?
Как правильно тут написали выше - наших производителей убивает убогость их товара, и выживают они пока еще только за счет того что в стране пока еще есть избыток квалифицированных кадров, готовых работать за копейки, что делает убогий товар еще и дешевым и занимает свою нишу - но и это тает с каждым днем, дурных работать за копейки все меньше - и чем скорее эти горе-производители, бизнесмены из 90х, загнутся -тем скорее появятся другие - те которые будут воевать за качество товара а не лоббировать бедность в стране
Бедность в стране лоббируют олигархи. Я думал, что на финансовом форуме это как дважды два. Причины то очевидны - легче управлять бедными людьми, больше на них можно зарабатывать. Помешать этому может исключительно один игрок на рынке труда - это государство Украина.
Как государство может помешать - за счет внедрения политики высокой конкуренции на ключевых рынках, за счет внедрения практики повышения благосостояния народа путем направления выплат ему из прибылей госкомпаний. Это повысит спрос и благоприятно скажется на экономике.
sergey_sryvkin написав:Никогда не понимал, зачем нужно укрепление гривни. Если вы зарабатываете в гривне, и в гривне собираетесь тратить, то вас курс доллара не должен интересовать от слова вообще.
Ага, а смартфоны, машины и прочую электронику вы украинские покупаете? Не говоря уже про нефть с газом. А уж при укреплении гривны и другой импорт в Украину просто валом прёт, убивая отечественного производителя.
эээ, какого еще украинского производителя? У нас есть производители "смартфонов, машин и прочей электроники", я что-то пропустил?
Как правильно тут написали выше - наших производителей убивает убогость их товара, и выживают они пока еще только за счет того что в стране пока еще есть избыток квалифицированных кадров, готовых работать за копейки, что делает убогий товар еще и дешевым и занимает свою нишу - но и это тает с каждым днем, дурных работать за копейки все меньше - и чем скорее эти горе-производители, бизнесмены из 90х, загнутся -тем скорее появятся другие - те которые будут воевать за качество товара а не лоббировать бедность в стране
Бедность в стране лоббируют олигархи. Я думал, что на финансовом форуме это как дважды два. Причины то очевидны - легче управлять бедными людьми, больше на них можно зарабатывать. Помешать этому может исключительно один игрок на рынке труда - это государство Украина.
Как государство может помешать - за счет внедрения политики высокой конкуренции на ключевых рынках, за счет внедрения практики повышения благосостояния народа путем направления выплат ему из прибылей госкомпаний. Это повысит спрос и благоприятно скажется на экономике.[/quote]
Государство Украина ,это и есть несколько олигархов.
холява написав:Бедность в стране лоббируют олигархи. Я думал, что на финансовом форуме это как дважды два. Причины то очевидны - легче управлять бедными людьми, больше на них можно зарабатывать. Помешать этому может исключительно один игрок на рынке труда - это государство Украина.
Є два типи олігархів Перші - основний прибуток отримують від експорту - цим цікава дешева робоча сила Другі основний прибуток отримують всередині Держави - цим цікаво багаті споживачі...
Тому Україну і ковбасить Перша категорія постійно бодається другою
komp написав:Что уже так взяли и потеряли? А ничего что до конца года действует переходный период с сохранением всех торговых соглашений? А за это время заключат новые уже не в рамках ЕС, но торговать не хуже будут:
Дурак думками богатеет. Зачем Великобритании, а вернее людям, замутившим выход Великобритании из ЕС оставлять те же условия для торговли с ЕС???
У Великобритании явно другие приоритеты, она разочарована доходностью, которую ей принесло членство в ЕС.
Неужели это не очевидно? И кто-то мне тут еще мешает ковырятся в носу (с)
budivelnik написав:Є два типи олігархів Перші - основний прибуток отримують від експорту - цим цікава дешева робоча сила Другі основний прибуток отримують всередині Держави - цим цікаво багаті споживачі...
Тому Україну і ковбасить Перша категорія постійно бодається другою
В моем представлении все немного не так. Олигархи естественно уже во власти давно, а вернее они чаще всего сами из власти и появились.
Про доходы от экспорта. Они сейчас настолько скромны, что их доходами то стыдно называть. Поэтому экспортеры только рады продавать свою г*** на внутреннем рынке как и импортеры. Поэтому богатые потребители внутри Украины это выгодно абсолютно для всех олигархов. Но тогда почему нет богатых среднестатистических потребителей внутри Украины, если они нужны олигархам? Да только потому что государственное регулирование этого процесса хромает, причем на обе ноги, хотя периодически попытки повысить благосостояние граждан делались всегда. Но в недостаточной мере. К примеру, вспомним Юлину тысячу. Вспомним заметное и пусть только в гривнах "повышение" зарплат и пенсий от порошенко. При Кучме тоже повышение зарплат было постоянным, но в недостаточных темпах.
Сейчас тоже периодически появляются разговоры о том, что политика Бернаке по разбрасыванию денег с вертолета очень благоприятно действует на реальную экономику, хотя и имеет кучу побочных эффектов. Взять хотя бы идею о том, чтобы выплатить каждому украинцу по 100 долларов из 2,9 млрд долларов, полученных госкомпанией Нефтегаз от России по выигранному суду. Это хорошая идея - раздать всем. Это намного лучше, чем выплатить менеджменту компании, потому что они выведут бабки в офф-шоры, а экономика Украины не получит дополнительного внутреннего спроса на товары и услуги.
Это же классическая экономическая теория с элементами Кейнсианства. Стыдно в ней не разбираться.
budivelnik написав:Є два типи олігархів Перші - основний прибуток отримують від експорту - цим цікава дешева робоча сила Другі основний прибуток отримують всередині Держави - цим цікаво багаті споживачі...
Тому Україну і ковбасить Перша категорія постійно бодається другою
В моем представлении все немного не так. Олигархи естественно уже во власти давно, а вернее они чаще всего сами из власти и появились.
Про доходы от экспорта. Они сейчас настолько скромны, что их доходами то стыдно называть. Поэтому экспортеры только рады продавать свою г*** на внутреннем рынке как и импортеры. Поэтому богатые потребители внутри Украины это выгодно абсолютно для всех олигархов. Но тогда почему нет богатых среднестатистических потребителей внутри Украины, если они нужны олигархам? Да только потому что государственное регулирование этого процесса хромает, причем на обе ноги, хотя периодически попытки повысить благосостояние граждан делались всегда. Но в недостаточной мере. К примеру, вспомним Юлину тысячу. Вспомним заметное и пусть только в гривнах "повышение" зарплат и пенсий от порошенко. При Кучме тоже повышение зарплат было постоянным, но в недостаточных темпах.
Сейчас тоже периодически появляются разговоры о том, что политика Бернаке по разбрасыванию денег с вертолета очень благоприятно действует на реальную экономику, хотя и имеет кучу побочных эффектов. Взять хотя бы идею о том, чтобы выплатить каждому украинцу по 100 долларов из 2,9 млрд долларов, полученных госкомпанией Нефтегаз от России по выигранному суду. Это хорошая идея - раздать всем. Это намного лучше, чем выплатить менеджменту компании, потому что они выведут бабки в офф-шоры, а экономика Украины не получит дополнительного внутреннего спроса на товары и услуги.
Это же классическая экономическая теория с элементами Кейнсианства. Стыдно в ней не разбираться.
***. Хоть я и ИТ-ник, и больше читатель. Но не могу промолчать и сказать - что за каша у Вас в голове.... Аргументировпть свою позицию, простите, не буду. Так как пишу с телефона. Да и бесплатные советы почти никогда никому не нужны. Потому просто спрошу - Вам, для себя, интересно понять разницу между экономическими факторами.. политическими факторами..., социальными явлениями... и результатом... Не всего этого вместе, а каждого «результата» по отдельности... Так как, результаты каждого из этих процессов, в первую очередь, независимы друг от друга.... На буду акцентировать и советовать. Может Вы сами захотите подумать и осознать разницу. Отличие результатов. Каждого из этих процессов. А «совокупный результат» да, мы видим все. Но этот форум все же не о том, не о «итого». Он более «узконаправлен». ... На результат финансовый...
komp написав:Что уже так взяли и потеряли? А ничего что до конца года действует переходный период с сохранением всех торговых соглашений? А за это время заключат новые уже не в рамках ЕС, но торговать не хуже будут:
Дурак думками богатеет. Зачем Великобритании, а вернее людям, замутившим выход Великобритании из ЕС оставлять те же условия для торговли с ЕС???
У Великобритании явно другие приоритеты, она разочарована доходностью, которую ей принесло членство в ЕС.
Неужели это не очевидно? И кто-то мне тут еще мешает ковырятся в носу (с)
Не из-за торговли "замутили", а из-за надгосударственных органов ЕС ограничивающих суверенитет Британии, как они считали. Из-за взносов в казну ЕС. А вот торговля прежняя Британии как раз нужна. Нельзя же быть настолько напоказ невежественным.
Moneta написав:Банки с наибольшим количеством овгз-пустышек стали "найпрыбутковишымы". Чем они с вкладчиками будут расплачиваться - тоже овгз выдадут, или сразу под нож, как "Украина".
НБУ назвав найприбутковіші банки в 2019 році
Дивіться на це із іншого боку. Держава декларує що буде продавати держбанки. Їхні прибутки ростуть, значить зростає і вартість цих установ. Ну а фактично держбанки та державні ОВДП - це одні і ті ж гроші просто в різних кишенях піджака Мінфіну. Так що не все так страшно.
Мне все больше и больше ситуация в Украине с НБУ и его политикой напоминает знаменитое количественное ослабление доллара, а потом и евро. QE по украински осуществляется через гривневые ОВГЗ за валюту, что повышает доход спекулянтов и снижает инфляцию изза падение курса иностранных валют к гривне. Такая картина вполне может продолжаться весь срок нахождения Зеленского на посту президента. Тем более подобный опыт Ющенко, можно сказать, что доказывает возможность длительного по времени роста курса гривни при отрицательном сальдо внешней торговли очень уж убедительно.
Единственно, что отличает политику Ющенко от нынешней политики - это молодость и напор нынешнего президента. Ну, а при Ющенко многим жилось очень жирно за счет инвесторов, зашедших в страну, хотя многие из них были обычными спекулянтами.
При Ющенко не было $84 ярдов государственного внешнего долга, и треть бюджета не шла на его обслуживание. QE по украински всегда заканчивались кратными девалами.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:При Ющенко не было $84 ярдов государственного внешнего долга, и треть бюджета не шла на его обслуживание. QE по украински всегда заканчивались кратными девалами.
В вашем меседже прекрасно всё,думаю выходите на уровень бородатой музы,не меньше! Пора крутить по зомбоящику,наградить уровнем президента экономических исследований при скамейке дома номер 66 по проспекту Паниковского и решительно всему миру заявить!
Всё таки состояние "ракетчик" пора приравнивать к религии,это слепая вера,которая на факты и аргументы вообще плевать хотела.
Ну какие треть бюджета,ну какой внешний госдолг,ну какое КУЕ,если облигации на балансе НБУ только погашаются,ну какие сейчас предпосылки к девалу,при таком драконовском бюджете. Так что вы можете среди знакомых и родных сказать твёрдо и уверенно: я крепко верующий обвалист религиозный фанатик,в экономике не бельмеса не кумэкаю и не хочу понимать,я просто так хочу!!! доллар по пиисят и мне плевать на всё,хочу и буду ждать,может и 40 лет,но мне плевать,вера сильнее,вывсёврёте
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.