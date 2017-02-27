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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2020 23:11
slonic32 написав: Proofy написав:
кто ж вам сделает такой курс
поезд ушел.
Мова йшла про курс, по якому закупає валюту НБУ для поповнення своїх резервів.
Він сам собі злобний буратіно. До 23 не опускається через ці самі покупки. Достатньо утриматись від інтервенцій на 2-3 тижня і курс впаде. Можна буде дешево попвняти резерви.
На место Смолия претендуете?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 23:24
Moneta написав:
При Ющенко не было $84 ярдов государственного внешнего долга
, и треть бюджета не шла на его обслуживание. QE по украински всегда заканчивались кратными девалами.
Завысили в 2 раза.
$84 - общий госдолг, включая внутренний.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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