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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3902390339043905

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 306
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
52
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:11

  slonic32 написав:
  Proofy написав:кто ж вам сделает такой курс :?: поезд ушел.
Мова йшла про курс, по якому закупає валюту НБУ для поповнення своїх резервів.
Він сам собі злобний буратіно. До 23 не опускається через ці самі покупки. Достатньо утриматись від інтервенцій на 2-3 тижня і курс впаде. Можна буде дешево попвняти резерви.

На место Смолия претендуете?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:24

  Moneta написав: При Ющенко не было $84 ярдов государственного внешнего долга, и треть бюджета не шла на его обслуживание. QE по украински всегда заканчивались кратными девалами. :roll:

Завысили в 2 раза.
$84 - общий госдолг, включая внутренний.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16663
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1692 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3902390339043905
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