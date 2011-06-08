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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3902390339043905

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 306
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
52
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:11

  slonic32 написав:
  Proofy написав:кто ж вам сделает такой курс :?: поезд ушел.
Мова йшла про курс, по якому закупає валюту НБУ для поповнення своїх резервів.
Він сам собі злобний буратіно. До 23 не опускається через ці самі покупки. Достатньо утриматись від інтервенцій на 2-3 тижня і курс впаде. Можна буде дешево попвняти резерви.

На место Смолия претендуете?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:24

  Moneta написав: При Ющенко не было $84 ярдов государственного внешнего долга, и треть бюджета не шла на его обслуживание. QE по украински всегда заканчивались кратными девалами. :roll:

Завысили в 2 раза.
$84 - общий госдолг, включая внутренний.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:12

Сегодня Приват снова снизил ставки по депозитам:
стало(было)
18 та 24 - 10%
9-12 - 11.5(13.75)%
6-8 - 11(13.25)%
3-5 - 10.5(12.25)%
1 та 2- 8(8.75)%
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:37

Утренний курс на момент:

Харьков 24.34 - 24.39
Сумы 24.30 - 24.40
Полтава 24.35 - 24.40
Patrick
 
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  Grey001 написав:
  slonic32 написав:Мова йшла про курс, по якому закупає валюту НБУ для поповнення своїх резервів.
Він сам собі злобний буратіно. До 23 не опускається через ці самі покупки. Достатньо утриматись від інтервенцій на 2-3 тижня і курс впаде. Можна буде дешево попвняти резерви.

Більше того, достатньо провести тиждень валютні інтервенції і можна буде відкупитись по 20.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ІМХО, без штучного втручання ринок би танцював довкола 16-12.
slonic32
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:12

  slonic32 написав:ІМХО, без штучного втручання ринок би танцював довкола 16-12.

1,6 - 1,2.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... ну що, рОкетчики?
- не слухаєте ви Сомика! :D

....то ж ми продовжуємо копати дно....... - шкода, що не тільки по валюті..... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...чарівне місто Лева балує своїх мешканців та гостей міста 21/32
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:18

Чернівці 24.22—24.32
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