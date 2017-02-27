Додано: Вів 18 лют, 2020 10:49

Доброе утро,кто спрашивал на тему можно ли брать по 24.30?

Так вот могу ответить,если очень хочется,то берите)))



Сегодня с фронта плохие новости,так что надо быть более бдительными керманычам,да и ставку дальше снижать в пол тоже не очень безопасно,может сорвать резьбу(((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.