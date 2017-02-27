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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Можливо побачимо тест 24,20(10) про які згадував..
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:43
НБУ погнал курс вверх, не дает укрепляться гривне.
Обменки Левобережка
24,27/24,32
26,40/26,50
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:44
Дефицит, вроде как 5.8, + где-то столько же - на обслуживание гос.долга (это без возврата тела - только проценты. тело - перезаймут.
Приток валюты от заробитчан - это хорошо, а отток с туристами и в офшоры, учли?
Нынешний ревал - это продажа земли, которая по сути уже началась. Помните, был мультик "Ограбление по итальянски"? Вот мы сейчас в первой стадии, когда герой решился ограбить банки и шикует на будущие деньги... Второй этап - когда он банк таки ограбит, раздаст долги и окажется ни с чем...
PS До ракеты ещё минимум год ждать. Пока - копаем дно, с передышками на боковую...
Если, конечно, сегодняшнее обострение на фронте не сыграет злую шутку...
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доброе утро,кто спрашивал на тему можно ли брать по 24.30?
Так вот могу ответить,если очень хочется,то берите)))
Сегодня с фронта плохие новости,так что надо быть более бдительными керманычам,да и ставку дальше снижать в пол тоже не очень безопасно,может сорвать резьбу(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:11
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:22
"вроде", "где-то", не финфорум а базар:
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:22
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:25
Кардіограма ліквідності
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 66 359,44172379(70 287,79167094 − 3 928,34994715) млн.
Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 14 950(10 374 + 4 648) млн.
Овернайти виросли більше ніж коррахунки впали.
Загальна добова ліквідність 66 359,44 + 14 950 - 0 = 81 309,44(80 661,79 + 647,65) млн. гривень.
Загально добова ліквідність підросла!
НБУ додав 1222,26 млн.грн. ліквідності купивши 50 млн.долярів. Та вчора трохи забрали Казначейство і Інкасаця. Остання знову додала готівки в оббіг, знизивши коррахунки. Інші вчора нічого не робили.
Коррахунки впали за рахунок росту Овернайтів. Гроші там, де є прибуток.
Ліквідності достатньо для проведення сьогоднішнього аукціону, на якому бажають залучити 4,5 млрд. гривень. А ще завтра виплатаи за старими ОВДП на ще більшу сумму 5 582 562 632 гривень. Та 20.02.2020 ще доляровий купон по ОВДП у розмірі 3 003 000 долярів.
Ще і період платежів налогів підвищить потребу в гривні.
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 18 лют, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:27
Фейсбук ООС уже отчитался. Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:37
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