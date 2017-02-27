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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3904390539063907>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 306
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
52
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Можливо побачимо тест 24,20(10) про які згадував..
twin
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:43

НБУ погнал курс вверх, не дает укрепляться гривне.

Обменки Левобережка
24,27/24,32
26,40/26,50
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:44

  espi написав:Grey001
Приток валюты от заробитчан - 12.8 млрд .
Дефицит баланса - 3.6 млрд.
Это без кредитов , инвестиций и прочего ...

Дефицит, вроде как 5.8, + где-то столько же - на обслуживание гос.долга (это без возврата тела - только проценты. тело - перезаймут.
Приток валюты от заробитчан - это хорошо, а отток с туристами и в офшоры, учли?

Нынешний ревал - это продажа земли, которая по сути уже началась. Помните, был мультик "Ограбление по итальянски"? Вот мы сейчас в первой стадии, когда герой решился ограбить банки и шикует на будущие деньги... Второй этап - когда он банк таки ограбит, раздаст долги и окажется ни с чем...

PS До ракеты ещё минимум год ждать. Пока - копаем дно, с передышками на боковую...
Если, конечно, сегодняшнее обострение на фронте не сыграет злую шутку... :(
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро,кто спрашивал на тему можно ли брать по 24.30?
Так вот могу ответить,если очень хочется,то берите)))

Сегодня с фронта плохие новости,так что надо быть более бдительными керманычам,да и ставку дальше снижать в пол тоже не очень безопасно,может сорвать резьбу(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:11

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
11:00
Зображення
По Харкову по доляру чойс.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:22

  Grey001 написав:
  espi написав:Grey001
Приток валюты от заробитчан - 12.8 млрд .
Дефицит баланса - 3.6 млрд.
Это без кредитов , инвестиций и прочего ...

Дефицит, вроде как 5.8, + где-то столько же - на обслуживание гос.долга (это без возврата тела - только проценты. тело - перезаймут.
Приток валюты от заробитчан - это хорошо, а отток с туристами и в офшоры, учли?

"вроде", "где-то", не финфорум а базар:
Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-октябрь 2019 года сведен с дефицитом 9,947 млрд долл., что на 3,3% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года. Дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 7% - до 11,270 млрд долл.
komp
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:22

  zzzzzz написав:НБУ погнал курс вверх, не дает укрепляться гривне.

Обменки Левобережка
24,27/24,32
26,40/26,50

Дочекаємось результатів аукціону...
А поки локальне дно, на моменті :roll:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:25

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 66 359,44172379(70 287,79167094 − 3 928,34994715) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 14 950(10 374 + 4 648) млн.
Овернайти виросли більше ніж коррахунки впали.

Загальна добова ліквідність 66 359,44 + 14 950 - 0 = 81 309,44(80 661,79 + 647,65) млн. гривень.

Загально добова ліквідність підросла!

НБУ додав 1222,26 млн.грн. ліквідності купивши 50 млн.долярів. Та вчора трохи забрали Казначейство і Інкасаця. Остання знову додала готівки в оббіг, знизивши коррахунки. Інші вчора нічого не робили.


Коррахунки впали за рахунок росту Овернайтів. Гроші там, де є прибуток. :!:

Ліквідності достатньо для проведення сьогоднішнього аукціону, на якому бажають залучити 4,5 млрд. гривень. А ще завтра виплатаи за старими ОВДП на ще більшу сумму 5 582 562 632 гривень. Та 20.02.2020 ще доляровий купон по ОВДП у розмірі 3 003 000 долярів.

Ще і період платежів налогів підвищить потребу в гривні.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
https://mof.gov.ua/storage/files/20-22% ... D1%82.docx
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2020-02-19

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 18 лют, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:27

  somilitark написав:Сегодня с фронта плохие новости,


Фейсбук ООС уже отчитался. Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:37

  freeze написав:
  somilitark написав:Сегодня с фронта плохие новости,


Фейсбук ООС уже отчитался. Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.

Инвесторам срочно покупать ОВГЗ.
Zebra
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