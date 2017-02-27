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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3905390639073908>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 306
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
52
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:49

  zzzzzz написав:НБУ погнал курс вверх, не дает укрепляться гривне.

Обменки Левобережка
24,27/24,32
26,40/26,50

Нацбанк сегодня даже не появлялся.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:03

  freeze написав:
  somilitark написав:Сегодня с фронта плохие новости,


Фейсбук ООС уже отчитался. Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.

2 ВОПа с 3 потеряли
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:08

  Zebra написав:
  freeze написав:
  somilitark написав:Сегодня с фронта плохие новости,


Фейсбук ООС уже отчитался. Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.

Инвесторам срочно покупать ОВГЗ.

Парадокс,но пока есть такие трагедии доходность 10%.
Когда такое прекратится,то будет максимум 5-6,так что вы правильно говорите,медаль надо или нет?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:12

Середньорічна-зважена - треба бути обережним

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!
Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,018000(-0,096200). Продовжили ПАДІННЯ. Йшло додолу по - 1.8 копійки за добу. Падаємо та не так швидко. Пригальмували в 5.34 рази!

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,001907 (+0,020699). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0.19(+ 2.07) копійки за добу. Також пригальмували більше ніж в 10 разів. Здається вийшли на якийсь сталий рівень
Зображення

Повні оберти МБ за тиждень - 1754,0457 (2113,7273) млн. долярів. Впали і на дуже низькому рівні. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень склали 350,81 (422,75) млн.дол. Вони впали майже на 100 млн. долярів. Вони меньші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 366,39 (369,51 млн). Які теж зрозуміло чому впали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Хочу наголосити на тому, що в цьому році я враховую одинарне значення величини проданих на міжбанку тільки долярів, яке я дізнаюся звідси -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 24,4435 грн./доляр. Зміна від поточного офіційного курсу меньше ніж на копійку. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 24,422598 грн./дол.

Як видно з графіку СередньоРічного зваженного курсу курс НБУ майже впритул наблизився до його значення! Та НБУ продовжує підштовхувати доляр вгору викуповуючи його в зоні перекупленості, трохи вище СередньоРічної зваженої. Це підримує доляр від його весняного падіння :|

Треба обережно купувати нижче СередньоРічної, чи продавати вище її :!:

Зображення
Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.02.2020.................24,4435
Гривна укрепилась на 0.2 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. До 10-20, по традиции, постояли, а потом начали рост. До 11-25 в рваном темпе выросли на 6 копеек. В начале этого роста сузили спред до 2 копеек, а в конце расширились до стартовых 3. После этого наступил период стабильности.
НБУ вчера выкупил 50 млн. Для тонкого рынка завтрашнего доллара это немало.
Остатки на коррсчетах сократились за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы не выглядят существенными.

Продажа валюты на МБ в пятницу немного подросла с 341.6 до 385.6 млн.
Чистый спрос вырос с 300 до 368 млн.
Обороты оставались невысокими, но для пятницы их можно считать нормальными.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... то завтра збираються на мітинг підприємці?
- хто з вас туди йде/їде? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:49

  Долярчик написав:... то завтра збираються на мітинг підприємці?
- хто з вас туди йде/їде? :)

проклянеш? :roll:
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:58

  buratinyo написав:Бедность в стране лоббируют олигархи.


Ну так они же и являются основными производителями и экспортерами - разве нет?
Где противоречие между Вашим и моим утверждениями?
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:04

  sergey_sryvkin написав:
  komp написав:
  katso написав:чем скорее эти горе-производители, бизнесмены из 90х, загнутся -тем скорее появятся другие - те которые будут воевать за качество товара а не лоббировать бедность в стране :evil:



Ага. Зробити всіх багатими легко - треба просто винищити всіх бідних...


Я заметьте не призываю никого уничтожать - и не говорю что это будет быстро.

Это будет размеренно и надеюсь - эволюционным путем - я лишь оппонирую популярному в стране мэму "Давайте сделаем гривну дешевле а то страдают экспортеры".
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:08

  kwon написав:
  Долярчик написав:... то завтра збираються на мітинг підприємці?
- хто з вас туди йде/їде? :)

проклянеш? :roll:

:mrgreen: ні :mrgreen:
...просто хочу бачити СВІДОМИХ і АКТИВНИХ, а не тільки тріпачів язиком..... - які і на війну всіх закликають, а самі далі свого дивана/холодильника/туалета і не ходять! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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