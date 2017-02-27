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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3905390639073908

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 306
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
52
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:13

  Zebra написав:
  freeze написав:
  somilitark написав:Сегодня с фронта плохие новости,


Фейсбук ООС уже отчитался. Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.

Инвесторам срочно покупать ОВГЗ.


Госы сегодня опять купят. Нерезы игнорируют межбанк уже почти 2 месяца, только капитализируют проценты.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:25

Хорошо то как. Империя должна быть разрушена !!

Рашке 50 млрд долга прилетело от ЮКОСа :mrgreen:

https://www.rbc.ru/society/18/02/2020/5 ... =from_main
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:27

  Moneta написав:Госы сегодня опять купят. Нерезы игнорируют межбанк уже почти 2 месяца, только капитализируют проценты.


З початку року, ОГЗВ номіновані в гривні, що знаходяться у власності нерезидентів збільшилися на 11,5 млрд грн.
Не думаю, що то все відсотки.
shramko82
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