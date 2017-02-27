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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 13:13
Zebra написав: freeze написав: somilitark написав:
Сегодня с фронта плохие новости,
Фейсбук ООС уже отчитался. Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.
Инвесторам срочно покупать ОВГЗ.
Госы сегодня опять купят. Нерезы игнорируют межбанк уже почти 2 месяца, только капитализируют проценты.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:25
Хорошо то как. Империя должна быть разрушена !!
Рашке 50 млрд долга прилетело от ЮКОСа https://www.rbc.ru/society/18/02/2020/5 ... =from_main
Живите своим умом!
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:27
Moneta написав:
Госы сегодня опять купят. Нерезы игнорируют межбанк уже почти 2 месяца, только капитализируют проценты.
З початку року, ОГЗВ номіновані в гривні, що знаходяться у власності нерезидентів збільшилися на 11,5 млрд грн.
Не думаю, що то все відсотки.
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