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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3906390739083909>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 308
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
37
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:41

  katso написав:
  sergey_sryvkin написав:
  katso написав:чем скорее эти горе-производители, бизнесмены из 90х, загнутся -тем скорее появятся другие - те которые будут воевать за качество товара а не лоббировать бедность в стране :evil:

Ага. Зробити всіх багатими легко - треба просто винищити всіх бідних...


Я заметьте не призываю никого уничтожать - и не говорю что это будет быстро.

Это будет размеренно и надеюсь - эволюционным путем - я лишь оппонирую популярному в стране мэму "Давайте сделаем гривну дешевле а то страдают экспортеры".

Почему вы вообще считаете, что так будет?.. И если у вас есть на то причины, то почему этого до сих пор не произошло по этим же причинам?..

Пока я вижу именно такую логику - пусть бедные загнутся, а богатые останутся.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:44

  motosmile написав:2 ВОПа с 3 потеряли

Как бы надо яснее выражаться, если хотите, чтоб Вас правильно понимали..
ВОП — многозначная аббревиатура:
ВОП — вертолёт огневой поддержки
ВОП — взводный опорный пункт
ВОП — Врач общей практики
ВОП — временная огневая позиция...
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:ВОП — временная огневая позиция

... напевно це мали наувазі....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:01

  zzzzzz написав:Хорошо то как. Империя должна быть разрушена !!

Рашке 50 млрд долга прилетело от ЮКОСа :mrgreen:

https://www.rbc.ru/society/18/02/2020/5 ... =from_main

Там ще фінішу не видно.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:08

  shramko82 написав:
З початку року, ОГЗВ номіновані в гривні, що знаходяться у власності нерезидентів збільшилися на 11,5 млрд грн.
Не думаю, що то все відсотки.


Религия пожизненного обвализма не терпит точных цифр и разумных выводов,есть слепая исламская вера в обвал,не мешайте человеку,религиозные фанатики самые преданные воины,им вообще на всех плевать,главное вера и как батя сказал,но кто тут батя не понятно,наверное зомбоящик)))

А по курсу тишь да гладь,тракторы наверное уже на прогреве,посевная на горизонте,НБУ будет всё труднее сдерживать укрепление гривны,ему сейчас трудно,очень трудно,одни ракетчики вокруг,причём глухонемые.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:13

  Долярчик написав:
  fler написав:ВОП — временная огневая позиция

... напевно це мали наувазі....

Скорей опорный пункт.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:17

  zzzzzz написав:Хорошо то как. Империя должна быть разрушена !!
Рашке 50 млрд долга прилетело от ЮКОСа :mrgreen:
https://www.rbc.ru/society/18/02/2020/5 ... =from_main

Да, никто их не будет платить. Империя пока что по нам стреляет.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:28

Курс на момент:

Харьков 24.37 - 24.43 (утром 24.34 - 24.39)
Сумы 24.30 - 24.45 (24.30 - 24.40)
Полтава 24.33 - 24.45 (24.35 - 24.40)
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев 24.35-24.38
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:06

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............18.02.2020.............19.02.2020
дата розрахунку...........17.02.2020.............18.02.2020
Євро..............................26,4954..................26,4291
Долар США....................24,4456....................24,4431
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. До 10-20, по традиции, постояли, а потом начали рост. До 11-25 в рваном темпе выросли на 6 копеек. В начале этого роста сузили спред до 2 копеек, а в конце расширились до стартовых 3. После этого наступил период стабильности.
Сразу после 12 снова сузились до 2 копеек, опустив на копейку офера. После обеда приподнялись на полкопейки, а незадолго до 15-30 вернулись обратно.
Официальный курс встретили котировками 24.4400 - 24.4600. За день выросли на 6 копеек относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Если не считать мелких колебаний, вся динамика закончилась после 11-20. Активная торговля началась, если началась, после достижения стабильности. Картина весьма непривычная. Создается впечатление то ли пустого рынка, то ли технических проблем в ходе торгов.

Этот день в истории:
2019 - 27.1859 (-6) -274
2018 - 26.9909 (+24) -255

2017 - 27.0261 (+4)
2016 - 26.4623 (-26)
Сибарит
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