Додано: Вів 18 лют, 2020 16:06

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з............18.02.2020.............19.02.2020

дата розрахунку...........17.02.2020.............18.02.2020

Євро..............................26,4954..................26,4291

Долар США....................24,4456....................24,4431

После полудня курс практически не изменился.

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. До 10-20, по традиции, постояли, а потом начали рост. До 11-25 в рваном темпе выросли на 6 копеек. В начале этого роста сузили спред до 2 копеек, а в конце расширились до стартовых 3. После этого наступил период стабильности.

Сразу после 12 снова сузились до 2 копеек, опустив на копейку офера. После обеда приподнялись на полкопейки, а незадолго до 15-30 вернулись обратно.

Официальный курс встретили котировками 24.4400 - 24.4600. За день выросли на 6 копеек относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Если не считать мелких колебаний, вся динамика закончилась после 11-20. Активная торговля началась, если началась, после достижения стабильности. Картина весьма непривычная. Создается впечатление то ли пустого рынка, то ли технических проблем в ходе торгов.



Этот день в истории:

2019 - 27.1859 (-6) -274

2018 - 26.9909 (+24) -255



2017 - 27.0261 (+4)

2016 - 26.4623 (-26)